Polskie siatkarki sporo ryzykowały. Zyskały dzięki tej jednej piłce

Nie wszyscy oglądający mecz o trzecie miejsce Ligi Narodów między Polską a Stanami Zjednoczonymi w Arlington byli świadomi tego, o jaką stawkę toczy się to spotkanie. Co więcej, jaką stawkę ma chociażby ostatni blok Agnieszki Korneluk. Gdyby nie on, Polska mogła zakończyć rywalizację w Lidze Narodów z ujemnym dorobkiem i więcej zysku dałoby jej... odpadnięcie w ćwierćfinale. Ryzyko się jednak opłaciło - teraz zyski Polek są ogromne.