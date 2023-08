Polskie siatkarki się nie zatrzymują. Po wielkich emocjach lepsze od Serbii

Siatkarki reprezentacji Polski znakomicie spisują się podczas mistrzostw świata do lat 19. Po zwycięstwach z Meksykiem i Koreą Południową, w meczu z Serbią wystawiły jednak kibiców na ogromną próbę nerwów. W dwóch pierwszych setach wręcz zdeklasowały rywalki do 13. W kolejnych dwóch zagrały znacznie słabiej i pozwoliły rywalkom doprowadzić do tie-breaka. W piątej partii po ogromnym emocjach Polki wygrały 15:13.