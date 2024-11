Polskie siatkarki podbijają mocną ligę. Świetne wieści, Lavarini może zacierać ręce

A eksperci TRT Spor Yildiz wybrali do najlepszej szóstki ostatniej serii gier inną polską atakującą. Do drużyny marzeń trafiła Aleksandra Rasińska . To jej zespół sprawił bowiem w tej kolejce największą niespodziankę. Aydin Buyuksehir z Polką w składzie pokonał 3:2 faworyzowane Galatasaray Stambuł. A Rasińska miała w tym zwycięstwie duży udział, zdobywając aż 27 punktów.

26-letnia atakująca to nowa twarz w lidze tureckiej. Dotąd występowała przede wszystkim w TAURON Lidze, choć ma też za sobą epizod we Włoszech. Do Aydin trafiła z Energi MKS Kalisz. Rasińska walczy też o uznanie Stefano Lavariniego, selekcjonera reprezentacji Polski. W poprzednim sezonie znalazła się w szerokim składzie kadry na Ligę Narodów, ale nie dostała szansy w żadnym z meczów tych rozgrywek. Być może do kadry przybliżą ją dobre występy w Turcji.