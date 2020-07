​Siatkarki plażowe Kinga Wojtasik i Katarzyna Kociołek pokonały w Rydze Anastasiję Kravcenokę i Tinę Graudinę 2:0 (22:20, 21:19) w meczu towarzyskim w ramach festiwalu Vecaku Beach Fest 2020. Zrewanżowały się Łotyszkom za porażkę w ubiegłorocznym finale mistrzostw Europy.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Siatkówka plażowa. Katarzyna Kociołek i Kinga Wojtasik o planach na najbliższe miesiące. Wideo Polska Siatkówka

Wojtasik i Kociołek zostały zaproszone przez Kravcenokę i Graudinę. Wyjechały we wtorek i trenowały wspólnie z miejscową ekipą. Łącznie spędzą w Rydze cztery dni. Potem z kolei Łotyszki i pary z Czech dołączą do Polek podczas zgrupowania w Szczyrku. W międzyczasie "Biało-Czerwone" wystąpią jeszcze w turnieju Plaża Gotyku w Toruniu.

Reklama

W przypadku Wojtasik i Kociołek czwartkowe spotkanie pokazowe było ich pierwszym meczem w tym roku. Sezon pierwotnie miały rozpocząć w kwietniu od dwóch turniejów World Touru w Chinach, ale oba zostały odwołane z powodu pandemii koronawirusa pod koniec lutego. Po zgrupowaniu w Brazylii i podróżach na inną imprezę cyklu, która też nie doszła do skutku, wróciły do kraju w drugiej połowie marca. Gdy tylko była taka możliwość, to wznowiły wiosną treningi, a na początku czerwca rozpoczęły serię zgrupowań w kraju.

Na Łotwę wrócą zaś za dwa miesiące. W dniach 16-20 września w Jurmale odbędą się bowiem mistrzostwa Europy.