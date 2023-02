Polskie siatkarki idą jak burza! Imponujący występ w pucharach

W siatkarskim środowisku o krótkich spotkaniach często mówi się, że to “godzina z prysznicem". Wtorkowy mecz łódzkich siatkarek w Pucharze CEV idealnie ilustruje to powiedzenie. Po wyjazdowej wygranej 3:0 drużyna Grot Budowlanych Łódź w roli gospodarza potwierdziła zdecydowanie wyższą jakość gry od belgijskiego przeciwnika .

Grot Budowlani Łódź w ćwierćfinale. Czekają na rywala

W drugiej partii polskiemu zespołowi poszło jeszcze łatwiej. Co prawda do stanu 10:10 na boisku trwała wyrównana walka, ale druga część seta to już zdecydowana przewaga gospodyń. Dobrze spisywał się łódzki blok, który przyniósł drużynie w tym secie aż pięć punktów. Ostateczny efekt to wygrana 25:17.