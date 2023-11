Polskie siatkarki czekały 10 lat. Zaczęło się nerwowo, błyskawiczna reakcja

Kibice z Bielska-Białej czekali na to 10 lat i w końcu mieli powody do radości. Siatkarki BKS BOSTIK, czyli rewelacji początku sezonu w Tauron Lidze, znów zagrały w europejskich pucharach. We włąsnej hali pokonały 3:1 Swietelsky Bekescsaba z Węgier. I to polska drużyna jest bliżej awansu do 1/8 finału Pucharu CEV. Najwięcej punktów dla BKS-u zdobyła Paulina Damaske, którą zauważył już selekcjoner Stefano Lavarini.