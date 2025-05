Polskie kluby walczą nie tylko o prestiż. Oto nagroda za triumf w Lidze Mistrzów, ujawniamy kwotę

Na polski półfinał nie ma już choćby ani jednego biletu. W ciemno można zakładać więc wielkie siatkarskie święto. "Wierzę, że obie drużyny staną na podium po zwycięskich meczach. Tego państwu i polskim kibicom życzę. Wiemy jednak doskonale, że to jest sport i każda z drużyn, która tu przyjechała, ma coś do udowodnienia . Miała słaby sezon z powodu porażek w finałach krajowych rozgrywek. Wiadomo, że drużyny będą zmieniały kadry, więc dla wielu zawodników będzie to być może życiowa szansa na takie trofeum" - zapowiadał na łamach Interia Sport Sebastian Świderski.

Ponad 2 miliony złotych za triumf w Lidze Mistrzów. Polskie kluby celują w główną nagrodę

A walka toczy się o naprawdę wysoką stawkę. Już nie mamy tu na myśli tylko i wyłącznie prestiżu. Europejska Konfederacja Piłki Siatkowej postanowiła wynagrodzić uczestników Final Four finansowo. Za sam udział w finale klub otrzyma 250 000 euro, co w przeliczeniu na polską walutę wynosi nieco ponad milion złotych. Dwukrotność tej kwoty (500 000 euro) przeznaczona jest dla triumfatora rozgrywek. Ale przegrani półfinałów także mają o co grać. Najniższy stopień podium wyceniono na 125 000 euro. Czwarta ekipa wraca do domu praktycznie z niczym.