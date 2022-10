Polski zespół rozbił mistrza Holandii. Wystarczyło 80 minut

Rywal bełchatowian to 14-krotny mistrz Holandii i 10-krotny zdobywca Pucharu tego kraju. W poprzednim sezonie też był najlepszy w swojej lidze. Dzięki temu grę w europejskich pucharach rozpoczął od kwalifikacji Ligi Mistrzów. W pierwszej rundzie poradził sobie z macedońskim OK Strumica z Macedonii (3-0 i 1-3). W drugiej silniejsza okazała się Benfika Lizbona (1-3 i 0-3).

Po mistrzostwach świata Puchar CEV

W poprzednim sezonie PGE Skra też grała w Pucharze CEV. Dotarła do półfinału, w którym nie sprostała francuskiemu Tours (3-2 i 1-3). Jeśli teraz poradzi sobie z Dynamo, w 1/16 finału rywalem będzie znów zespół z Francji - Chaumont VB 52.

- Jesteśmy w kapitalnym nastroju. Wiemy po co tu przyjechaliśmy, czyli po awans do kolejnej rundy Pucharu CEV, w którym będziemy chcieli zajść jak najdalej. Rywal jest nam mało znany i nie ma nic do stracenia - mówił przed meczem Radosław Kolanek, asystent trenera.