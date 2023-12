Polski zespół bezlitosny w europejskich pucharach. To był pokaz siły

Na spotkanie z Saint-Nazaire VB Atlantique trener Projektu Piotr Graban zdecydował się wystawić nieco odmienioną szóstkę. Wskoczyli do niej niedawno sprowadzony Taylor Averill, a także Jakub Kowalczyk i Igor Grobelny. To właśnie ten ostatni był bohaterem pierwszej partii. Do sześciu skutecznych ataków dołożył punkt zagrywką. Warszawianie grali z duą swobodą, na którą pozwalało dokładne przyjęcie piłki. Pierwszy set skończył się pogromem 21:14.