Polski sportowiec przeżył trzęsienie ziemi w Turcji. Porażające słowa

Trzęsienie ziemi w Turcji. Bartosz Bućko: Koszmarne sceny, co drugi budynek zawalony

- Jadąc wyobrażałem sobie, jak może to wyglądać. Myślałem, że budynki nie są zawalone. Im bardziej zbliżaliśmy się do tego miejsca, uświadomiłem sobie, że nie jest kolorowo. Kiedy wjechaliśmy do Antiochii, przeraziłem się. Co drugi budynek był zawalony, ulice były nieprzejezdne, główny szpital przy samym wjeździe do miasta był mocno zachwiany. Koszmarne sceny, jak z filmu katastroficznego - opisywał.