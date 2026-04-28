Polski siatkarz zszokował swoją decyzją. Teraz wysłał wiadomość światu

Rafał Buszek w trakcie swojej bogatej kariery był związany z kilkoma klubami, w tym z Asseco Resovią Rzeszów, Indykpolem AZS-em Olsztyn, ZAKSĄ Kędzierzyn-Koźle czy Czarnymi Radom. Na swoim koncie ma cztery tytuły mistrza Polski oraz srebro Ligi Mistrzów, jednak największy sukces odniósł z reprezentacją kraju, bowiem w 2014 roku razem z kolegami z kadry wywalczył złoto mistrzostw świata.

Siatkarz, który w przeszłości grał głównie jako atakujący i przyjmujący, a w sezonie 2024/2025 zaczął występować na pozycji libero, przed rokiem podjął szokującą dla wielu kibiców decyzję. Buszek po roku spędzonym w PGE GiEK Skrze Bełchatów dołączył do trzecioligowego Feniksa Heronu Przeworsk. Tam został grającym trenerem.

"Po 18 sezonach gry w PlusLidze, setkach meczów i tysiącach godzin na parkiecie, nie schodzę z boiska. Teraz patrzę na nie z innej perspektywy. Ten projekt to dla mnie coś więcej niż tylko sportowy ruch. To Nowe Rozdanie - szansa, by połączyć doświadczenie zawodnika z odpowiedzialnością trenera. Dziękuje wszystkim, którzy byli częścią Mojej drogi do tego miejsca" - poinformował w czerwcu 2025 roku za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Rafał Buszek już osiągnął pierwszy sukces w Przeworsku

Siatkarze z Przeworska najpierw wygrali zmagania w Lidze Podkarpackiej (triumfowali we wszystkich 18 spotkaniach), a następnie wystąpili w turnieju półfinałowym w regionie Włoszczowa. Tam z kompletem zwycięstw na koncie zakończyli rywalizację w grupie z WKS Wawel Kraków, Hetmanem Włoszczowa i KS Freeball Wólka, nie tracąc po drodze żadnego seta.

Następnie drużyna Buszka wzięła udział w turnieju finałowym, w tym przegrała tylko z Hutnikiem Kraków. Tym samym przypieczętowała awans do II ligi, co sam były reprezentant kraju zakomunikował na Instagramie. Zrobił to w poniedziałek, dzień przed swoimi 39. urodzinami.

Sezon, który zapamiętam na długo. Pierwszy rok w podwójnej roli trener/zawodnik i… mamy to! Awans do 2 ligi ogólnopolskiej staje się faktem

Siatkarski mistrz świata podkreślił, że ostatnie miesiące były czasem wielu wyzwań i ciężkiej pracy, ale także "emocji i odpowiedzialności - zarówno na boisku, jak i poza nim". Wyraził też dumę ze swojej drużyny i drogi, jaką ta przebyła w zakończonym sezonie. A przy okazji zadeklarował, że na tym nie koniec, Feniks Przeworsk już mierzy w kolejne cele. "To dopiero początek. Lecimy dalej" - podsumował.

Rozwiń

Rafał Buszek Foto Olimpik AFP

Bloki w meczu PGE Budowlani Łódź - Developres Rzeszów. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport