Polski siatkarz został bohaterem we Włoszech. Błyskawiczny werdykt
Kamil Semeniuk w bieżącym sezonie jest jednym z pewnych punktów Sir Sicoma Monini Perugia i regularnie notuje bardzo dobre występy. Polak kolejną okazję na zaprezentowanie swoich umiejętności otrzymał w starciu z Cucine Lube Civitanova, czyli jedną z najlepszych włoskich drużyn. Gwiazdor kadry Nikoli Grbicia nie zawiódł - wręcz przeciwnie, został bohaterem, a po meczu doczekał się błyskawicznego "werdyktu".
Siatkarze Sir Sicoma Monini Perugia w grudniu sięgnęli po triumf w Klubowych Mistrzostwach Świata, kapitalnie radzą sobie także we włoskiej lidze, gdzie ostatni mecz przegrali 23 listopada (wówczas ulegli 1:3 Trentino Volley). W kolejnych spotkaniach zespół prowadzony przez Angelo Lorenzettiego nie zawodził, w czym duża zasługa m.in. Kamila Semeniuka, który jest jednym z liderów drużyny.
Perugia w niedzielę stanęła przed szansą na dopisanie do swojego dorobku kolejnych punktów, tym razem mierzyła się na wyjeździe z Cucine Lube Civitanova, czyli aktualnym wicemistrzem Włoch. Goście świetnie weszli w spotkanie, pierwszego seta wygrali 25:17.
W kolejnej partii gospodarze ugrali zaledwie dwa punkty więcej i znaleźli się pod ścianą. Siatkarze Cucine Lube Civitanova zdołali przedłużyć swoje szanse na zwycięstwo w meczu, wygrali 25:22 i doprowadzili do czwartej partii. W tej jednak zostali wręcz zdeklasowani przez Semeniuka i spółkę (25:14).
Kamil Semeniuk bohaterem meczu Sir Sicoma Monini Perugia
Bohaterem meczu został polski przyjmujący - Semeniuk skończył mecz z 16 punktami na koncie, zanotował 64 proc. skuteczności w ataku. I, jak wyliczył siatkarski ekspert Jakub Balcerzak, miał pozytywne przyjęcie na poziomie 53. proc. Po spotkaniu organizatorzy rozgrywek wydali błyskawiczny werdykt - to właśnie do reprezentanta Polski powędrował tytuł MVP spotkania. To kolejny kapitalny mecz Semeniuka w bieżącej kampanii.
Świetna postawa kadrowicza Nikoli Grbicia nie umknęła Włochom. Popularny włoski serwis volleyball.it wprost stwierdził, że to Semeniuk grał pierwsze skrzypce na parkiecie.
Liczby podsumowują dynamikę: Perugia była skuteczniejsza w ataku i bardziej konsekwentna w blokowaniu i serwowaniu, a w grze całego zespołu przewodził Kamil Semeniuk, MVP (16 punktów, 64 proc. skuteczności w ataku, 1 as, 1 blok)
Polski przyjmujący jest w bieżącym sezonie jednym z najskuteczniejszych zawodników drużyny. Najwięcej punktów dla klubu z Perugii do tej pory we włoskiej lidze zdobył atakujący Wassim Ben Tara (252 oczka), przyjmujący Ołek Płotnicki ma ich na koncie 156, a Semeniuk 152.