Partner merytoryczny: Eleven Sports

Polski siatkarz został bohaterem we Włoszech. Błyskawiczny werdykt

Katarzyna Koprowicz

Oprac.: Katarzyna Koprowicz

Kamil Semeniuk w bieżącym sezonie jest jednym z pewnych punktów Sir Sicoma Monini Perugia i regularnie notuje bardzo dobre występy. Polak kolejną okazję na zaprezentowanie swoich umiejętności otrzymał w starciu z Cucine Lube Civitanova, czyli jedną z najlepszych włoskich drużyn. Gwiazdor kadry Nikoli Grbicia nie zawiódł - wręcz przeciwnie, został bohaterem, a po meczu doczekał się błyskawicznego "werdyktu".

Zawodnik drużyny siatkarskiej w czarnym stroju z wyraźnym numerem 16 na piersi wyraża emocje, najprawdopodobniej po zdobytym punkcie, wokół niego widać kibiców i innych graczy na hali sportowej.
Kamil Semeniuk jest pewnym punktem zespołu z PerugiiLORIS CERQUIGLINIAFP

Siatkarze Sir Sicoma Monini Perugia w grudniu sięgnęli po triumf w Klubowych Mistrzostwach Świata, kapitalnie radzą sobie także we włoskiej lidze, gdzie ostatni mecz przegrali 23 listopada (wówczas ulegli 1:3 Trentino Volley). W kolejnych spotkaniach zespół prowadzony przez Angelo Lorenzettiego nie zawodził, w czym duża zasługa m.in. Kamila Semeniuka, który jest jednym z liderów drużyny.

Perugia w niedzielę stanęła przed szansą na dopisanie do swojego dorobku kolejnych punktów, tym razem mierzyła się na wyjeździe z Cucine Lube Civitanova, czyli aktualnym wicemistrzem Włoch. Goście świetnie weszli w spotkanie, pierwszego seta wygrali 25:17.

W kolejnej partii gospodarze ugrali zaledwie dwa punkty więcej i znaleźli się pod ścianą. Siatkarze Cucine Lube Civitanova zdołali przedłużyć swoje szanse na zwycięstwo w meczu, wygrali 25:22 i doprowadzili do czwartej partii. W tej jednak zostali wręcz zdeklasowani przez Semeniuka i spółkę (25:14).

Zobacz również:

Siatkarze z Olsztyna i Gdańska stoczyli pięciosetową batalię. Na zdjęciu głównym Jakub Ciunajtis, w kółku Alaksiej Nasewicz
Ekstraklasa Mężczyzn

Rewelacja PlusLigi w opałach. 15 błędów rywali, a potem taki zwrot

Damian Gołąb
Damian Gołąb

    Kamil Semeniuk bohaterem meczu Sir Sicoma Monini Perugia

    Bohaterem meczu został polski przyjmujący - Semeniuk skończył mecz z 16 punktami na koncie, zanotował 64 proc. skuteczności w ataku. I, jak wyliczył siatkarski ekspert Jakub Balcerzak, miał pozytywne przyjęcie na poziomie 53. proc. Po spotkaniu organizatorzy rozgrywek wydali błyskawiczny werdykt - to właśnie do reprezentanta Polski powędrował tytuł MVP spotkania. To kolejny kapitalny mecz Semeniuka w bieżącej kampanii.

    Świetna postawa kadrowicza Nikoli Grbicia nie umknęła Włochom. Popularny włoski serwis volleyball.it wprost stwierdził, że to Semeniuk grał pierwsze skrzypce na parkiecie.

    Liczby podsumowują dynamikę: Perugia była skuteczniejsza w ataku i bardziej konsekwentna w blokowaniu i serwowaniu, a w grze całego zespołu przewodził Kamil Semeniuk, MVP (16 punktów, 64 proc. skuteczności w ataku, 1 as, 1 blok)
    czytamy.

    Polski przyjmujący jest w bieżącym sezonie jednym z najskuteczniejszych zawodników drużyny. Najwięcej punktów dla klubu z Perugii do tej pory we włoskiej lidze zdobył atakujący Wassim Ben Tara (252 oczka), przyjmujący Ołek Płotnicki ma ich na koncie 156, a Semeniuk 152.

    Zobacz również:

    Klemen Cebulj i Artur Szalpuk dobrze spisali się w meczu z PGE Projektem Warszawa
    Ekstraklasa Mężczyzn

    Siatkarski nokaut w hicie PlusLigi. Rywale zupełnie zaskoczeni, zmiana na podium

    Damian Gołąb
    Damian Gołąb
    Asseco Resovia Rzeszów - PGE Projekt Warszawa. Skrót meczuPolsat Sport
    Kamil Semeniuk
    Kamil SemeniukIPA Sport/ABACA/AbacaEast News
    Zawodnik w czerwonym stroju siatkarskim stoi na boisku, klaszcząc w dłonie, w tle siatka oraz pozostali gracze drużyny i przeciwnicy ubrane na niebiesko i zielono, otoczenie hali sportowej z napisem Kraków oraz Memorial Wagnera.
    Kamil SemeniukMarcin GolbaAFP
    Trener w białej koszulce omawia taktykę z siatkarzem w czerwonym stroju z numerem 16, w tle rozmazana widownia hali sportowej.
    Kamil Semeniuk i Nikola GrbićKAROLINA MISZTAL/REPORTEREast News

    Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja