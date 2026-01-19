Polski siatkarz został bohaterem we Włoszech. Błyskawiczny werdykt

Siatkarze Sir Sicoma Monini Perugia w grudniu sięgnęli po triumf w Klubowych Mistrzostwach Świata, kapitalnie radzą sobie także we włoskiej lidze, gdzie ostatni mecz przegrali 23 listopada (wówczas ulegli 1:3 Trentino Volley). W kolejnych spotkaniach zespół prowadzony przez Angelo Lorenzettiego nie zawodził, w czym duża zasługa m.in. Kamila Semeniuka, który jest jednym z liderów drużyny.

Perugia w niedzielę stanęła przed szansą na dopisanie do swojego dorobku kolejnych punktów, tym razem mierzyła się na wyjeździe z Cucine Lube Civitanova, czyli aktualnym wicemistrzem Włoch. Goście świetnie weszli w spotkanie, pierwszego seta wygrali 25:17.

W kolejnej partii gospodarze ugrali zaledwie dwa punkty więcej i znaleźli się pod ścianą. Siatkarze Cucine Lube Civitanova zdołali przedłużyć swoje szanse na zwycięstwo w meczu, wygrali 25:22 i doprowadzili do czwartej partii. W tej jednak zostali wręcz zdeklasowani przez Semeniuka i spółkę (25:14).

Kamil Semeniuk bohaterem meczu Sir Sicoma Monini Perugia

Bohaterem meczu został polski przyjmujący - Semeniuk skończył mecz z 16 punktami na koncie, zanotował 64 proc. skuteczności w ataku. I, jak wyliczył siatkarski ekspert Jakub Balcerzak, miał pozytywne przyjęcie na poziomie 53. proc. Po spotkaniu organizatorzy rozgrywek wydali błyskawiczny werdykt - to właśnie do reprezentanta Polski powędrował tytuł MVP spotkania. To kolejny kapitalny mecz Semeniuka w bieżącej kampanii.

Świetna postawa kadrowicza Nikoli Grbicia nie umknęła Włochom. Popularny włoski serwis volleyball.it wprost stwierdził, że to Semeniuk grał pierwsze skrzypce na parkiecie.

Liczby podsumowują dynamikę: Perugia była skuteczniejsza w ataku i bardziej konsekwentna w blokowaniu i serwowaniu, a w grze całego zespołu przewodził Kamil Semeniuk, MVP (16 punktów, 64 proc. skuteczności w ataku, 1 as, 1 blok)

Polski przyjmujący jest w bieżącym sezonie jednym z najskuteczniejszych zawodników drużyny. Najwięcej punktów dla klubu z Perugii do tej pory we włoskiej lidze zdobył atakujący Wassim Ben Tara (252 oczka), przyjmujący Ołek Płotnicki ma ich na koncie 156, a Semeniuk 152.

Kamil Semeniuk IPA Sport/ABACA/Abaca East News

Kamil Semeniuk Marcin Golba AFP

Kamil Semeniuk i Nikola Grbić KAROLINA MISZTAL/REPORTER East News