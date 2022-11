Pokazał to w spotkaniu z Top Volley Cisterna. Perugia, która od początku sezonu jest nie do zatrzymania, tym razem miała problemy . Po wysoko wygranym 25:15 pierwszym secie, w drugim równie łatwo przegrała, zdobywając tylko 18 punktów.

W trzecim również nie wszystko szło zgodnie z planem, ale to właśnie potężne zagrywki Leona pozwoliły przełamać rywali i zwyciężyć . Perugia przegrywała kilkoma punktami w czwartej partii, ale wtedy pomogła skuteczna gra Kamila Rychlickiego . Skończyło się wygraną 3:1.

Wilfredo Leon znów groźny w polu serwisowym. Kamil Semeniuk bez punktu

To Rychlicki, atakujący z Luksemburga z polskimi korzeniami, został wybrany MVP spotkania. Ale najwięcej punktów zdobył Leon. Dorzucił do konta drużyny 23 “oczka", błyszcząc zwłaszcza w polu serwisowym. Siatkarz słynący z niezwykle mocnej zagrywki zdobył w ten sposób pięć punktów. To kolejny dobry występ Leona, który szykuje formę na zbliżające się Klubowe Mistrzostwa Świata.