Jego ostatnim jak na razie polskim klubem jesienią 2020 r. była Stal Nysa. Z niej na początku 2021 r. przeniósł się do Al-Nasr Dubaj. Ostatnią drużyną Bartmana był turecki Hekimoglu Bursa . Przed podpisaniem kontraktu we Włoszech siatkarz trenował z Projektem Warszawa.

Teraz Bartman wraca do jednej z najsilniejszych lig świata. Do końca sezonu ma występować w Sienie. To drużyna, która po 16 kolejkach zamyka tabelę włoskiej Serie A. Sięgnęła po Bartmana po kontuzji Pinalego. Włoch, młodszy od Polaka o 10 lat, ostatnie spotkanie zakończył fatalnie - ze złamaną kostką. Ta kontuzja wyklucza aktualnego mistrza świata i Europy z gry do końca sezonu. Władze klubu szukały więc w nagłym trybie atakującego i wybór padł na Polaka.