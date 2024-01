Polski siatkarz zabrał głos w sprawie końca kariery. Jednoznaczna deklaracja

Piotr Nowakowski to jeden z najbardziej utytułowanych polskich siatkarzy. Z reprezentacją zdobył między innymi dwa tytuły mistrza świata i mistrzostwo Europy. W tym sezonie 36-letni środkowy Projektu Warszawa zmaga się jednak z poważnymi problemami zdrowotnymi. Przeszedł operację barku i nie rozegrał jeszcze ani jednego meczu. Usłyszał więc pytanie o możliwy koniec sportowej kariery. Jego odpowiedź nie pozostawia wątpliwości co do planów siatkarza.