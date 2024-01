Polski siatkarz zablokował Rosjanina. Kibice wyciągnęli transparenty

Kiedy wielu polskich siatkarzy ma problemy z kontuzjami , Kamil Semeniuk błyszczy pełnym blaskiem. Po nie najlepszym poprzednim sezonie, pierwszym poza polską ligą, odzyskał formę latem w reprezentacji. Wrócił do Sir Susa Vim Perugia pełen energii, którą tryska w kolejnych spotkaniach.

Wysoką formę potwierdza z godną podziwu regularnością. Dobrze spisał się w ostatnim meczu ligowym , w którym Perugia wróciła na zwycięską ścieżkę po dwóch porażkach. W czwartek rozegrał również popisową partię w Pucharze Włoch i mocno przyczynił się do pokonania utytułowanych przeciwników.

Kamil Semeniuk w świetnej formie. "Murato" na trybunach

Podobnie jak niemal we wszystkich spotkaniach tego sezonu, Semeniuk stworzył w czwartek parę przyjmujących z Ukraińcem Ołehem Płotnickim . Od początku spotkania obaj byli w świetnej dyspozycji, ale w pierwszym secie Valsa Group Modena była w stanie nawiązać z Perugią niemal równorzędną walkę.

Zespół 12-krotnych triumfatorów Pucharu Włoch ma w składzie doświadczone gwiazdy - Bruno Rezende i Osmany Juantorenę . Ale to Perugia ma w szóstce Semeniuka. To właśnie polski siatkarz w ostatniej akcji pierwszego seta zablokował atak Rosjanina Maksima Sapożkowa . Ten punkt przypieczętował wygraną 25:22. Kibice Perugii od razu wyciągnęli transparenty z napisem "murato", czyli "zamurowany", którymi świętują efektowne bloki swojej drużyny.

Prawdziwym popisem polskiego mistrza Europy był jednak drugi set. Semeniuk szalał nie tylko w ataku, ale i w obronie . Do tego zdobył pierwszy punkt zagrywką. Rozpędzona Perugia miała olbrzymią przewagę nad rywalami, wygrała 25:16.

Perugia w finałach Pucharu Włoch. Kamil Semeniuk bezbłędny

W trzecim secie sytuacja się nie zmieniła. Perugia znów szybko odskoczyła rywalom, efektownymi zagraniami popisywał się rozgrywający Simone Giannelli. Semeniuk i Płotnicki wciąż byli nie do zatrzymania, wynik mógł więc być tylko jeden. Skończyło się wygraną Perugii 25:18, a w całym meczu 3:0. To zagwarantowało jej awans do turnieju finałowego. W półfinale rywalem będzie Allianz Milano.