Polski siatkarz wzbudza podziw we Włoszech. Kapitalny wyczyn, pokazał moc

Perugia była faworytem rywalizacji z Weroną - przystąpiła do ćwierćfinałów jako drugi zespół fazy zasadniczej włoskiej ligi. I z tej roli na razie wywiązuje się bardzo dobrze. Po zwycięstwie 3:1 w pierwszym meczu , przed własną publicznością, powtórzyła ten rezultat w drugim spotkaniu. Ponownie nie obyło się jednak bez kłopotów.

Trzecia i czwarta partia to już zupełna dominacja Perugii. Jej grę napędzały przede wszystkim ataki Semeniuka i Wassima Ben Tary , Tunezyjczyka z polskimi korzeniami. Trzeciego seta ich zespół wygrał 25:16. W kolejnym jeszcze wyśrubował ten wynik, zwyciężając 25:15 - ostatni punkt zdobył Ben Tara.

Kamil Semeniuk doceniony po meczu. Wilfredo Leon w rezerwie

Włosi po raz kolejny w tym sezonie docenili grę Semeniuka. Reprezentant Polski zdobył łącznie 20 punktów, atakując z 55-procentową skutecznością. Dwa punkty zdobył blokiem, popisał się jednym asem serwisowym. Do tego bardzo dobrze przyjmował, na poziomie 67 procent tzw. pozytywnego przyjęcia. To wszystko sprawiło, że to właśnie Semeniuk otrzymał nagrodę dla MVP spotkania.