Polski siatkarz wyrasta na lidera drużyny. Nikola Grbić wiedział co robi

Nikt z fanów "Biało-Czerwonych" nie miał wątpliwości, że Semeniuk jest światowej klasy przyjmującym , a gdy jest w formie, jednym z najlepszych zawodników globu na tej pozycji. Problem w tym, że ten miał za sobą bardzo słaby sezon w barwach Sir Safety Perugia i na zgrupowanie de facto przyjechał nie po to, by wnieść coś "ekstra" do zespołu, ale odbudować się po nieudanych rozgrywkach klubowych. I od początku miał wsparcie trenera.

Kamil Semeniuk błyszczy we Włoszech. Świetny występ Polaka

Co najważniejsze, nie był to jednorazowy przebłysk Semeniuka - Polak wystąpił do tej pory we wszystkich sześciu spotkaniach ligowych, zdobywając w nich 88 punktów. To daje mu ósme miejsce w gronie najskuteczniejszych zawodników ligi - w zestawieniu prowadzi Theo Faure z Cisterna Volley (123 "oczka"). Co istotne, 27-latek jest najlepiej punktującym zawodnikiem zespołu z Perugii, co tylko potwierdza, jak istotnym jest punktem drużyny.