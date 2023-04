Mecz Grupy Azoty ZAKSY Kędzierzyn-Koźle z Jastrzębskim Węglem zapowiadał się na najbardziej emocjonujące starcie 30. kolejki fazy zasadniczej PlusLigi. Do walki o ligowe punkty przystąpili półfinaliści tegorocznej edycji Ligi Mistrzów, którzy w ubiegłym sezonie zdominowali rywalizację na krajowych parkietach.

PlusLiga. Norbert Huber zadowolony po meczu

Siatkarz ZAKSY zaskoczył. Nietypowe porównanie Hubera

Huber postanowił także w nietypowy sposób zobrazować przebieg spotkania. - Szczerze mówiąc, to nasuwa mi się tylko jedna teza: do pewnego momentu szło nam tak, jak pewnej pani w pewnej pogodzie - przyznał. Enigmatyczne słowa o "pewnej pani w pewnej pogodzie" nawiązują do jednego z wulgarnych powiedzeń i oznaczają problemy przy podejmowaniu określonego działania. - Graliśmy fatalnie, popełnialiśmy mnóstwo błędów na zagrywce. Gra się nie kleiła, wyglądała okropnie - tłumaczył.