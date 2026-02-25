Aleksander Śliwka w Polsce wygrał wszystko, co było do wygrania. Z ZAKSĄ Kędzierzyn-Koźle sięgał po mistrzostwo kraju, Puchar i Superpuchar Polski, trzykrotnie triumfował też w Lidze Mistrzów. Po sześciu latach spędzonych w zespole postanowił poszukać nowych wyzwań, a jego wybór początkowo padł na ligę japońską. Zawodnik występujący na pozycji przyjmującego podpisał kontrakt z Suntory Sunbirds, w "Kraju Kwitnącej Wiśni" triumfował w lidze i Pucharze Japonii.

Siatkarz, który w ostatnich sezonach, o ile był zdrowy, pełnił ważną rolę w reprezentacji prowadzonej przez Nikolę Grbicia (zdobył m.in. wicemistrzostwo olimpijskie i mistrzostwo Europy), w 2025 roku postawił na inny kraj - teraz karierę kontynuuje w Turcji, a konkretnie w Halkbanku Ankara.

Śliwka przegapił początek sezonu ligowego, ponieważ leczył poważną kontuzję odniesioną podczas zgrupowania kadry narodowej. Na boisko wrócił dopiero w grudniu, a konkretnie w meczu Ligi Mistrzów z Bogdanką LUK Lublin. Od tego czasu oglądamy go też w rozgrywkach ligowych, wprawdzie nie zawsze gra pierwsze skrzypce w zespole, ale notuje też dobre występy, takie jak ten przeciwko Akkus Belediyespor, gdy zdobył 12 punktów.

Aleksander Śliwka o różnicach między grą w Polsce i w Turcji

Przyjmujący od ponad dwóch lat nie gra już w Polsce i chociaż ostatnie doniesienia wskazywały, że może wrócić do kraju, to sam zawodnik uciął spekulacje na temat transferu do PGE Projektu Warszawa. Nie wiadomo więc, czy w najbliższym czasie Śliwka wróci do kraju. Teraz w programie Polsat SiatCast zapytano go z kolei o doświadczenia z gry za granicą.

"W lidze tureckiej topowe zespoły mają bardzo duży potencjał finansowy i tym są w stanie skusić zawodników ze światowego topu, przez co ta liga rośnie jeśli chodzi o poziom. Tym tureckim zespołom zależy na tym, aby odznaczyć w Europie swoją obecność, by walczyć w Europie o wysokie cele" - zauważył.

Śliwka został zapytany też o różnice między ligą polską, a japońską i turecką. Okazuje się, że azjatyckie rozgrywki są w stanie pod pewnym względem przyćmić to, co można oglądać w kraju nad Wisłą.

Jeśli chodzi o styl grania w siatkówkę to Japonia wyróżnia się wyszkoleniem technicznym, świetnymi obronami

Siatkarz zauważył, że w Turcji i Polsce granie jest oparte na "fizyczności", przy czym też dostrzega wyraźną różnicę między tymi krajami. Wskazał, że w Turcji odpowiedzialność za zdobywanie punktów i za wynik spoczywa w dużej mierze na zagranicznych siatkarzach. A jak na tym tle prezentuje się PlusLiga? Okazuje się, że da się zauważyć wyraźną różnicę.

"W Polsce drużyny są bardziej kompletne. Oczywiście stawiam Polskę jako ligę o najwyższym poziomie. Drużyny tutaj mają świetnych zawodników na każdej pozycji, mają wymienność, mają ławki rezerwowych, na których często widzimy bardzo dobrych graczy. I do tego ta liga polska, przynajmniej w tym sezonie, jest bardzo wyrównana" - wyliczał.

Zdaniem reprezentanta Polski PlusLiga z tych trzech omawianych lig jest zdecydowanie najsilniejsza, ale ligi japońskie i tureckie mają "duże ambicje i potencjał finansowy".

Aleksander Śliwka Marcin Golba/NurPhoto AFP

Aleksander Śliwka Artur Szczepanski/REPORTER East News

Aleksander Śliwka i Bartosz Kurek NATALIA KOLESNIKOVA / AFP AFP

TOP 10 akcji MKS Ślepsk Malow Suwałki w meczu MKS Ślepsk Malow Suwałki - Aluron CMC Warta Zawiercie Polsat Sport