Do dziś wielu rosyjskich sportowców jest wykluczonych z możliwości międzynarodowej rywalizacji. To oczywiście efekt toczącej się za naszą wschodnią granicą wojny na Ukrainie. W wyniku działań zbrodniczego reżimu, wiele federacji podjęło stanowcze decyzje względem reprezentantów kraju agresora.

Nie inaczej sprawa ma się w środowisku siatkarskim. Reprezentacja Rosji nie ma obecnie prawa występu w takich imprezach jak: siatkarskie mistrzostwa świata, mistrzostwa Europy oraz igrzyska olimpijskie. Stanowczy brak poparcia dla tego typu działań wyraził nie tak dawno temu były kapitan siatkarskiej reprezentacji Polski - Michał Kubiak.

Ja bym chciał, żeby oni wrócili. Po prostu, jako sportowcy

Jego słowa spotkały się z bardzo mieszanym odbiorem. Do sytuacji odniósł się między innymi prezes Polskiego Związku Piłki Siatkowej, Sebastian Świderski. Z całą stanowczością podtrzymywał on dotychczasowe bezkompromisowe stanowiska względem sportowców z Rosji.

Rosyjski mistrz przemówił po słowach Polaka. Nie mógł ukryć zaskoczenia

Słowa byłego przyjmującego reprezentacji Polski nie przeszły bez echa również w samej Rosji. W wywiadzie dla portalu "Sowieckij Sport" odniósł się do nich zawodnik Dynama Moskwa Dienis Bogdan. Świeżo upieczony mistrz kraju (Dynamo w finale do trzech zwycięstw pokonało Zenit Kazań wynikiem 3:0) nie mógł ukryć swojego zaskoczenia.

- Widzę, że wielu kibiców pisze, że za nami tęsknią. Czytałem, co powiedział wieloletni kapitan reprezentacji Polski Michał Kubiak o tym, że zawodnicy nie powinni być ograniczeni z powodu sytuacji międzynarodowej. To było zaskakujące. O ile wiem, został nawet za takie stwierdzenia potępiony. W każdym razie całkowicie się z nim zgadzam - stwierdził Dienis Bogdan.

Kwestia rosyjskich sportowców do dziś budzi spore kontrowersje. Wiele federacji wciąż stoi twardo przy zakazie dopuszczania rosyjskich sportowców do międzynarodowej rywalizacji. Przedstawiciele niektórych dyscyplin, jak chociażby pływactwo czy judo, zaczynają jednak wykazywać chęć łagodzenia, lub też całkowitego zniesienia dotychczasowych sankcji.

Michał Kubiak

Rosyjscy siatkarze, wśród nich Dienis Bogdan (10)

Michał Kubiak przez lata grał w reprezentacji Polski. Był kapitanem drużyny

