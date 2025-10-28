Sir Susa Scai Perugia poprzedni sezon zakończyła na trzecim miejscu w lidze włoskiej, a w Europie była bezkonkurencyjna - Kamil Semeniuk razem z kolegami w finale Ligi Mistrzów pokonał Aluron CMC Wartę Zawiercie, sięgając po pierwszy w historii klubu triumf w tych prestiżowych rozgrywkach. Do klubowej gabloty powędrował także Superpuchar Włoch wywalczony w rozgrywanym we Florencji meczu z Itasem Trentino.

Kilka miesięcy temu stało się jasne, że kolejny bój o to trofeum zostanie rozegrany po raz pierwszy w historii poza granicami kraju. Organizatorzy Superpucharu Włoch poszli w ślady rozgrywek piłkarskich i przenieśli turniej do Arabii Saudyjskiej. Pierwotnie miał on się odbyć w dniach 8-9 listopada w Dammam z udziałem czterech zespołów: Itasu Trentino, Cucine Lube Civitanova, Rana Verona oraz wspomnianego klubu z Perugii, który sezon rozpoczął od dwóch zwycięstw, w czym zasługa m.in. wspomnianego Semeniuka.

Przeniesienie rozgrywek było szeroko komentowane, szczególnie że Włosi nie byli jedynymi, którzy wpadli na taki pomysł w przypadku siatkówki. Podobna propozycja była dyskutowana w... Polsce, z tym że na realizację takich planów trzeba by było poczekać kilka lat, o czym pod koniec stycznia informował prezes Polskiej Ligi Siatkówki Artur Popoko.

"Jest projekt, nad którym pracujemy w kontekście AL-KO Superpucharu. Na ten moment Dubaj nas nie interesuje. Zainteresowały nas z kolei Stany Zjednoczone. Myśleliśmy o zagraniu meczu Superpucharu przy Polonii, dzięki czemu moglibyśmy wypełnić bardzo dużą halę i zrobić z tego jeszcze większe widowisko niż u nas" - mówił w rozmowie z tvpsport.pl.

Włosi muszą zmienić plany. Kamil Semeniuk w listopadzie nie poleci do Arabii

Na niespełna dwa tygodnie przed planowanym turniejem o Superpuchar Włoch okazało się, że został on przeniesiony. Zaskakujący komunikat pojawił się w poniedziałek 27 października, został zacytowany m.in. na oficjalnej stronie włoskiej ligi.

Liga Siatkarska Serie A informuje, że na prośbę Saudyjskiej Federacji Piłki Siatkowej z przyczyn organizacyjnych związanych z jak największym sukcesem imprezy, Superpuchar Włoch został przełożony na okres Bożego Narodzenia. W najbliższych dniach zostaną podane wszystkie szczegóły związane z tym wydarzeniem

Komunikat jest o tyle zaskakujący, że włoskie kluby miały już ułożony terminarz pod termin listopadowy. Mecze czwartej rundy Serie A zaplanowano na 2 listopada, następną kolejkę z kolei na 16 listopada. Między tymi spotkaniami w Arabii Saudyjskiej miał odbyć się Superpuchar Włoch. W drugiej połowie grudnia, czyli w nowym terminie Superpucharu, zaplanowano z kolei dwie rundy spotkań: 21 i 26 grudnia.

Suchej nitki na pomyśle zmiany terminu nie zostawili m.in. polscy kibice, którzy wzięli udział w dyskusji, jaka rozgorzała pod wpisem siatkarskiego eksperta Jakuba Balcerzaka. "I co teraz? Pokrytykują, pokrytykują, po czym posłusznie pojadą grać do Arabii w święta?" - zastanawiała się jedna z internautek, odnosząc się do informacji przekazanej przez Balcerzaka, jakoby zmiana terminu spotkała się z krytyką ze strony włoskich klubów. "Płacę, żądam!" - ironizował ekspert i komentator Polsatu Sport Jakub Bednaruk, odnosząc się do decyzji gospodarzy imprezy o zmianie terminu. "Od początku uważałam to za głupi pomysł" - stwierdził ktoś inny. "Jeszcze raz potwierdza się, że pieniądze to nie wszystko za to mogą z człowieka uczynić niewolnika" - czytamy w kolejnym komentarzu.

