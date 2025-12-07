Partner merytoryczny: Eleven Sports

Polski siatkarz się nie zatrzymuje. Wciąż czaruje za granicą, przekroczył już 200 punktów

Nikola Grbić należy do najszczęśliwszych selekcjonerów świata. Serb co roku ma spory wybór spośród błyszczących "Biało-Czerwonych". Co prawda większość z nich obecnie gra w PlusLidze, ale także poza ojczyzną kilku z nich rozgrywa dobry sezon. W tym gronie znajduje się między innymi Dawid Dulski. Atakujący znów popisał się we Francji, kończąc sobotnie spotkanie z ponad 60% skutecznością. Mało tego, poznanianin wciąż plasuje się na szczycie zestawienia najlepiej punktujących zawodników z dorobkiem ponad 200 punktów.

Dwóch siatkarzy w czerwono-białych strojach z piłkami do siatkówki w dłoniach stoi na hali sportowej, w tle publiczność na trybunach.
Dawid Dulski z numerem 29PAWEL PIOTROWSKI/ 400mm.pl / NEWSPIX.PLNewspix.pl

Dla wielu sportowców wyjazd z kraju w młodym wieku jest trudnym przeżyciem. Na taki właśnie krok niedawno zdecydował się główny bohater tego tekstu. O Dawida Dulskiego było mnóstwo obaw związanych z tym, jak poradzi sobie we Francji. Pod koniec 2025 roku już jednak wiadomo, że nad Sekwaną odnalazł się wyśmienicie. Niedawno informowaliśmy choćby o tym, iż nasz rodak nie ma sobie równych w zestawieniu najlepiej punktujących siatkarzy rozgrywek. Kilka tygodni później sytuacja nie uległa zmianie. Nadal atakujący plasuje się na samym szczycie.

Po ostatnich spotkaniach znacząco wzrosła liczba punktów zdobytych przez gracza podchodzącego z Wielkopolski. Według oficjalnych wyliczeń obecnie wynosi ona 233. Drugi Nik Mujanović traci jednak tylko 5 "oczek". Co warto zaznaczyć, Dawid Dulski imponuje nie tylko wspomnianymi wyżej liczbami. Poznanianin jest nie do zatrzymania i to dosłownie, jeśli spojrzymy na skuteczność ataku. W sobotni wieczór 23-latek skończył aż 15 z 23 piłek (65%). Do tego nasz rodak dołożył asa serwisowego, walnie przyczyniając się do pewnego triumfu Nice nad Ajaccio. Gospodarze dominowali nad przeciwnikami od początku do samego końca, wygrywając w trzech setach.

Dawid Dulski szaleje we Francji. Może wrócić do Polski, już są pierwsze głosy

Pomimo dobrej postawy Dawida Dulskiego, drużyna Polaka znajduje się w tabeli na dziewiątej lokacie i musi walczyć o awans do fazy play-off. Jeżeli już mowa o naszym rodaku, to kibice z chęcią ponownie zobaczyliby go w ojczyźnie. "Przyjemnie patrzeć, jak we Francji odnalazł się Dulski. Od początku sezonu notuje same dobre mecze" - napisał dumny Jakub Balcerzak w serwisie X, a pod wpisem eksperta zaroiło się od pozytywnych komentarzy. "Może Skra w przyszłym sezonie za Alana. Zaryzykowałbym na miejscu zarządu i oszczędzone pieniądze wrzucił w przedłużenie obecnych graczy" - przyznał jeden z internautów. "Wraca do PL?" - zapytał się prosto z mostu drugi.

Na razie wciąż rozwijający się gracz koncentruje się na tym co tu i teraz. A przed jego drużyną zacięta walka o czołową ósemkę, która wystąpi w ćwierćfinałach.

