Polski siatkarz przyznał się przed historycznym finałem. "Trzeba łatać dziury"

"Jeden wypada, drugi chory i tak cały czas coś, trzeba łatać te dziury. Czy to ja jestem przeziębiony? Niestety tak. Wypadłem w czwartek na dwa treningi, dopiero dojechałem do Krakowa na sam trening. Może to hartuje też zespół " - podkreśla Kwolek.

Bartosz Kwolek opowiedział o problemie. "Dla mnie to nie były trzy sety"

Najlepiej grać trzy sety. Ale gdyby podsumować to fizycznie, czuję, jakbyśmy grali prawie że tie-break. Każdy z tych setów był na takiej atmosferze i emocjach, że można było się mocno wypompować. Dla mnie to nie były trzy sety, ale z sześć

Zawiercianie kontra jastrzębianie w finale. "Ciężka męska siatkówka"

"Wydaje mi się, że to będzie ciężka męska siatkówka. Drugi dzień turnieju, kiedy jedna i druga ekipa jest już trochę zmęczona, czasu na regenerację nie ma ogromnie dużo. To będzie przebijanie muru i kto go mocniej przebije, ten wygra. Jastrzębie jest zasłużoną drużyną, zagrało multum finałów w ostatnich latach. To będzie ciężka przeprawa, ale po to się gra finały" - podkreśla Kwolek.