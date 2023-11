Polski siatkarz przerwał milczenie ws. Nikoli Grbicia. "Szybko mnie skreślił"

Polski siatkarz zdecydował się na szczere wyznanie ws. Nikoli Grbicia. Powiedział o tym wprost

Niewątpliwie decyzja szkoleniowca była dla mistrza świata niezwykle bolesna. Sam zainteresowany zdawał sobie sprawę, że jest wielu chętnych na jego miejsce, a z racji problemów zdrowotnych, jego szanse na grę w reprezentacji zmalały. "Trochę zaskoczyło mnie jednak to, że tak szybko mnie skreślił i nie dał mi szansy na dojechanie do grupy po dwóch, trzech tygodniach leczenia, by zobaczyć, jak się prezentuje. To mnie zdziwiło, ale nie jestem rozczarowany i nie mam też żalu do trenera" - dodał "Biało-Czerwony".