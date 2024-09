Polski siatkarz potwierdza niepokojące wieści. Trwa wyścig z czasem

Aleksander Śliwka jest jednym z polskich siatkarzy, którzy po sezonie reprezentacyjnym powoli wracają do pełni sił i formy. Jak na razie przyjmujący "Biało-Czerwonych", który tej jesieni ma zadebiutować w lidze japońskiej, nie jest jeszcze w pełni gotowy do gry, co sam przyznał w rozmowie z japońskimi mediami. Trwa wyścig z czasem, by zdążył wrócić na pierwszą kolejkę sezonu ligowego, który rusza już za 11 dni.