Polski siatkarz postawił na inny kraj, teraz znów o nim głośno. Błyskawiczna reakcja FIVB

Katarzyna Koprowicz

Norbert Huber w 2025 roku zdecydował się na pierwszy zagraniczny transfer i po raz pierwszy w karierze postawił na inny kraj niż Polska, w kończącym się sezonie oglądamy go w barwach japońskiego Wolf Dogs Nagoya. Ostatnio o środkowym było głośno za sprawą odrzucenia powołania Nikoli Grbicia, teraz o 27-latku ponownie aż huczy w środowisku. Wszystko za sprawą wyczynu, na którym zareagowano nawet na profilu Volleyball World, czyli organizacji działającej pod egidą FIVB.

Norbert Huber (pierwszy z prawej) w reprezentacji PolskiFederico PestelliniAFP

O Norbercie Huberze ostatnio stało się głośno przy okazji ogłaszania powołań do siatkarskiej reprezentacji przez Nikolę Grbicia. Serb bowiem zaprosił środkowego na zgrupowanie, ale ten w dniu publikacji nazwisk siatkarzy wybranych przez trenera, zadzwonił do selekcjonera i poinformował go, że w tym roku nie pomoże kadrze.

"Wylądowałem na lotnisku 30 minut temu, zadzwonił do mnie i powiedział, że niestety nie może być w reprezentacji. Że ma problemy zdrowotne, nie mam pojęcia jakie, i nie może być z nami. Nie będzie go na liście w tym sezonie" - relacjonował później Grbić podczas spotkania z dziennikarzami.

Zobacz również:

Aleksander Śliwka (z numerem 11.) od lat jest pewnym punktem siatkarskiej reprezentacji Polski
Ekstraklasa Mężczyzn

Gwiazdor siatkówki powiedział "tak" Polakom. Błyskawiczna zmiana barw, oto kulisy

Sam zainteresowany umieścił komunikat na Insta Stories, a w nim dał do zrozumienia, że rezygnuje z przyjazdu na zgrupowanie "Biało-Czerwonych" ze względów zdrowotnych.

To był zaszczyt i duma grać oraz reprezentować kraj w ostatnich latach. Ta decyzja była trudna, ale nie mogę lekceważyć obecnej sytuacji zdrowotnej. Wierzę, że jeszcze się kiedyś spotkamy. Dziękuje za wszystko
napisał.

Norbert Huber walczy o medal z Wolf Dogs Nagoya

Huber w trakcie sezonu zmagał się z przewlekłym zapaleniem płuc, które wykluczyło go z gry na długi czas. Ostatecznie środkowy wrócił do występów w barwach Wolf Dogs Nagoya, razem z kolegami przystąpił do fazy play-off rozgrywek. Zespół Polaka zmierzył się z JT Thunders, w pierwszym, rozegranym 1 maja meczu, wygrał 3:0. A następnego dnia stanął przed szansą na to, by przypieczętować awans do półfinału ligi japońskiej.

Siatkarze Wolf Dogs Nagoya dopięli swego, wygrali 3:2, w czym duża zasługa Hubera. Środkowy zdobył aż 14 punktów, w tym trzy blokiem. Po zakończeniu spotkania odebrał statuetkę dla MVP meczu, a o jego występie szybko stało się głośno. Polak bowiem ma już na koncie 101 skutecznych bloków w sezonie, pod tym względem jest najlepszym zawodnikiem rozgrywek, co błyskawicznie podchwycono na profilu Volleyball World, który odpowiada za komunikację z ramienia FIVB, czyli Międzynarodowej Federacji Piłki Siatkowej.

"Norbert Huber osiąga swój setny blok w sezonie i nadal prowadzi w lidze jako nr 1 wśród blokujących, a więcej w drodze" - przekazano jeszcze w trakcie pierwszego seta, gdy Huber dobił do granicy 100 punktowych bloków. Obecnie ma ich na koncie 101 - 97 odnotował w fazie zasadniczej, cztery w ćwierćfinałach.

Huber w japońskiej drużynie gra od 2025 roku, jest to jego pierwszy sezon w zagranicznej lidze. Wcześniej środkowy rozegrał dwa sezony dla Jastrzębskiego Węgla, w przeszłości związany był także m.in. z ZAKSĄ Kędzierzyn-Koźle.

Zobacz również:

Aleksander Śliwka zadebiutował w PGE Projekcie Warszawa. Jego zespół pokonał Asseco Resovię Rzeszów
Ekstraklasa Mężczyzn

Dyskusje pod siatką i kartka dla reprezentanta. Powrót kapitana kadry, medal PlusLigi o krok

Norbert Huber w atakuVolleyballWorldmateriały prasowe
Norbert Huber (pierwszy z prawej), obok Bartłomiej Bołądź i Tomasz Fornal
Norbert Huber (pierwszy z prawej), obok Bartłomiej Bołądź i Tomasz FornalIwańczuk/Sport/ReporterEast News
Tomasz Fornal i Norbert HuberPiotr Matusewicz East News
