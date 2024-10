Polski siatkarz podbija mocną ligę. W końcu doczeka się powołania od Grbicia?

Co prawda Nikola Grbić w pierwszym roku pracy w roli selekcjonera reprezentacji Polski powołał Muzaja do szerokiego składu i dał szansę w Lidze Narodów, ale na tamtym epizodzie współpraca atakującego z Grbiciem się skończyła. 30-letni siatkarz nadal jednak celuje w grę w kadrze, do której chce wrócić dzięki dobrym występom w Japonii.

Reklama