"Nie mogę powiedzieć, że miałem to gdzieś (presję - przyp.red), ale nie brałem tego pod uwagę i nie podchodziłem do tego od tej strony. Nie czułem presji mediów czy tej związanej z oczekiwaniami kibiców. Czułem, że chcę wygrać. Przede wszystkim robiłem to dla siebie, dla rodziny, kolegów z zespołu, trenerów. Presja medialna mnie nie paraliżowała " - zadeklarował.

Michał Kubiak o "bzdurach" na swój temat. Dosadne słowa siatkarza

Utytułowany siatkarz zadeklarował również, że jego zdaniem wszelkie dyskusje z krytykami to "walka z wiatrakami, na którą nie ma sensu tracić energii". "Są w życiu ważniejsze i lepsze rzeczy do roboty niż kopanie się z durniami, którzy w życiu nic nie osiągnęli. A największe co mają do powiedzenia to tylko to, by kogoś opluć czy zmieszać z błotem po jednym gorszym meczu" - dodał.