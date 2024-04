Na pewno tych turniejów nie brakuje i część tych kontuzji w ZAKSIE wynikała z pecha, bo ciężko inaczej nazwać złamanie palca zawodnika, a część to są kontuzje przeciążeniowe. Ten terminarz naprawdę jest napięty. Nasze spotkanie jest idealnie wpasowane w grafik, żebyśmy mogli porozmawiać, ale na pewno tego grania jest za dużo. Ciężko jest dojść do konsensusu, ponieważ liga chce grać jak najwięcej meczów. Światowa federacja też nie chce rezygnować z żadnych zawodów. Jest to ciężkie do pogodzenia, a myślę, że my zawodnicy na tym cierpimy

~ wyznał 36-latek w Podcaście Olimpijskim Interii.