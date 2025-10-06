Polski siatkarz już pożegnany, spakował walizki i opuścił kraj. Obrał sensacyjny kierunek

Odkąd trenerem reprezentacji Polski został Nikola Grbić, rola Macieja Muzaja w kadrze zaczęła maleć. Aż został całkowicie odstawiony na boczny tor. Ostatnie występy w biało-czerwonych barwach zanotował w 2022 roku. Swego czasu był jednak ważną postacią w drużynie narodowej.

Od tamtej pory atakujący skupia się na rozwijaniu kariery klubowej, która obrała zaskakujący kierunek. W 2024 roku przeniósł się on z PSG Stali Nysa do Tokio Great Bears. Wystarczył rok i 31-latek zdecydował się na kolejną przeprowadzkę.

Maciej Muzaj znów zmienia klub. Przeniesie się do Arabii Saudyjskiej

Oficjalnie potwierdzono już, że Muzaj obierze wyjątkowo egzotyczny kierunek. Polski siatkarz przeniesie się do Al Hilal VC. Decyzja ta może dziwić, biorąc pod uwagę, że w Arabii Saudyjskiej gra tylko jeden jego rodak.

Muzaj dołączy na Bliskim Wschodzie do Dawida Konarskiego, który niedawno podpisał kontrakt z Al Ahli SC. Wcześniej przez rok występował w ekipie Al Nassr VC. Można zatem powiedzieć, że "przetarł on" szlak dla młodszego kolegi z reprezentacji Polski.

To kolejna wielka zmiana, jaka w ostatnim czasie dokonała się w życiu Macieja Muzaja. Niedawno siatkarz stanął na ślubnym kobiercu, a jego żoną została znana modelka, Antonina Zimny.

Maciej Muzaj w reprezentacji Polski NurPhoto Getty Images

Maciej Muzaj (w barwach Asseco Resovii Rzeszów) i Nikola Grbić Piotr Matusewicz/AFP/ORHAN CICEK/ANADOLU East News

Maciej Muzaj YUTAKA Newspix.pl