Polski siatkarz gra na Bliskim Wschodzie. Jasno o sytuacji na miejscu

Wojna na Bliskim Wschodzie nie pozostaje bez wpływu na świat sportu. W Zjednoczonych Emiratach Arabskich, gdzie utknęło sporo wracających do kraju Polaków, na co dzień gra siatkarz Nikodem Wolański. "Mam łatwiej o tyle, że jestem w domu i naprawdę czuję się bezpiecznie. Na pewno inną optykę mają na to ludzie, którzy utknęli na lotnisku" - opowiedział w "Magazynie PlusLigi" Nikodem Wolański, polski siatkarz, który występuje w klubie z Abu Zabi. Przyznaje też jednak, że niektórzy zagraniczni zawodnicy "panikują".

Grupa siatkarzy w zielono-białych strojach na boisku, wyróżniony Nikodem Wolański w białej koszuli widoczny w okręgu.
Nikodem Wolański w Polsce występował m.in. w Indykpolu AZS Olsztyn. Od kilku lat gra w klubach z Bliskiego WschoduMarcin Bulanda / PressFocus / NEWSPIX.PL / screen YouTube @siatkarskieligiNewspix.pl

W cieniu konfliktu na Bliskim Wschodzie rozgrywane są zawody sportowe. Jednym z nich są ligi siatkarskie, kontynuowane między innymi w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Klub polskiego rozgrywającego Nikodema Wolańskiego w dniu rozpoczęcia izraelsko-amerykańskich ataków na Iran rozgrywał mecz finałowy.

ZEA są jednym z krajów leżących blisko ogniska konfliktu. Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych ostrzega przed podróżami do tego państwa, podobnie jak do sąsiednich krajów. W Dubaj uderzyły irańskie drony.

"To zaczęło się, kiedy graliśmy mecz finałowy. Nie wiedzieliśmy, czy on się w ogóle odbędzie. Pojechaliśmy tam i po drodze dostawaliśmy alerty razem z syrenami. To był taki moment, że zastanawiałem się nad czymś innym niż mecz. Ale akurat finał rozgrywany był blisko granicy z Omanem, więc trochę dalej od Dubaju czy Abu Zabi. W trakcie drogi można było mieć wątpliwości, aczkolwiek nic się nie działo. Po powrocie byliśmy bezpieczni" - opisał w "Magazynie PlusLigi" Wolański.

    Polski siatkarz gra w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Jasno o sytuacji w kraju. "Czuję się bezpiecznie"

    32-letni rozgrywający występuje w Al Jazira Sport Club. Ostatecznie jego klub rywalizację finałową przegrał, Polak został więc wicemistrzem kraju.

    Dla niego to kolejny sezon na Bliskim Wschodzie, bo w klubach z tamtego regionu występuje od 2021 r. Pierwsze lata spędził w Katarze, teraz występuje w Abu Zabi w ZEA. Jak opisywał w magazynie emitowanym na kanale "Siatkarskie Ligi", na co dzień ten kraj można uznać za niezwykle bezpieczny.

    Wojna na Bliskim Wschodzie spowodowała jednak zamknięcie przestrzeni powietrznej nad tamtym rejonem. Z tego względu wielu polskich turystów utknęło na lotniskach w Dubaju i Abu Zabi.

    Na ten moment jest spokojnie. Nie chcę zabrzmieć, że nic się nie dzieje. Mam świadomość sytuacji, czytam newsy, staram się wyciągać rzetelne informacje. Ale ja mam łatwiej o tyle, że jestem w domu i naprawdę czuję się bezpiecznie. Na pewno inną optykę mają na to ludzie, którzy utknęli na lotnisku
    przyznał Wolański.

    Zamknięte lotnisko w Dubaju, nie wszyscy są spokojni. "Niektórzy panikują"

    W drużynie polskiego siatkarza występuje łącznie pięciu obcokrajowców. Wśród nich są m.in. znani z występów w PlusLidze Australijczyk Thomas Edgar oraz Argentyńczyk Manuel Armoa.

    Jak przekazuje Wolański, miejscowi zawodnicy zapewniają obcokrajowców, że wszystko jest w porządku.

    "Szczególnie osoby, które pracują na co dzień w wojsku i w policji. Jest stan alarmowy, ale wydaje się, że wszystko jest pod kontrolą. Zawodnicy zagraniczni? Każdy z nas ma różne doświadczenia. Niektórzy panikują, niektórzy podchodzą do tego na spokojnie. Ale to indywidualna sprawa i nie ma co winić, każdy wyciąga wnioski i nikt nie może przewidzieć tego, co będzie" - podkreślił polski siatkarz.

    On sam na ten moment planuje pozostać nad Zatoką Perską na kolejny sezon. Jak przyznał, ma już tam podpisany kontrakt na następne rozgrywki.

    Jasnoniebieskie niebo z dwoma cienkimi, falistymi smugami białego dymu unoszącymi się na tle czystej przestrzeni.
    Nad Abu Zabi przechwytywane są irańskie dronySTRINGERPAP/EPA
    Gęsty, ciemny dym unoszący się nad kompleksem przemysłowym z widocznymi dźwigami portowymi na pierwszym planie, sugerujący poważny pożar lub awarię.
    Odłamki pocisków spadły na port w Dżabal Ali w Dubaju, największym mieście Zjednoczonych Emiratów ArabskichSTRINGERPAP/EPA
