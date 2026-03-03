W cieniu konfliktu na Bliskim Wschodzie rozgrywane są zawody sportowe. Jednym z nich są ligi siatkarskie, kontynuowane między innymi w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Klub polskiego rozgrywającego Nikodema Wolańskiego w dniu rozpoczęcia izraelsko-amerykańskich ataków na Iran rozgrywał mecz finałowy.

ZEA są jednym z krajów leżących blisko ogniska konfliktu. Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych ostrzega przed podróżami do tego państwa, podobnie jak do sąsiednich krajów. W Dubaj uderzyły irańskie drony.

"To zaczęło się, kiedy graliśmy mecz finałowy. Nie wiedzieliśmy, czy on się w ogóle odbędzie. Pojechaliśmy tam i po drodze dostawaliśmy alerty razem z syrenami. To był taki moment, że zastanawiałem się nad czymś innym niż mecz. Ale akurat finał rozgrywany był blisko granicy z Omanem, więc trochę dalej od Dubaju czy Abu Zabi. W trakcie drogi można było mieć wątpliwości, aczkolwiek nic się nie działo. Po powrocie byliśmy bezpieczni" - opisał w "Magazynie PlusLigi" Wolański.

32-letni rozgrywający występuje w Al Jazira Sport Club. Ostatecznie jego klub rywalizację finałową przegrał, Polak został więc wicemistrzem kraju.

Dla niego to kolejny sezon na Bliskim Wschodzie, bo w klubach z tamtego regionu występuje od 2021 r. Pierwsze lata spędził w Katarze, teraz występuje w Abu Zabi w ZEA. Jak opisywał w magazynie emitowanym na kanale "Siatkarskie Ligi", na co dzień ten kraj można uznać za niezwykle bezpieczny.

Wojna na Bliskim Wschodzie spowodowała jednak zamknięcie przestrzeni powietrznej nad tamtym rejonem. Z tego względu wielu polskich turystów utknęło na lotniskach w Dubaju i Abu Zabi.

Na ten moment jest spokojnie. Nie chcę zabrzmieć, że nic się nie dzieje. Mam świadomość sytuacji, czytam newsy, staram się wyciągać rzetelne informacje. Ale ja mam łatwiej o tyle, że jestem w domu i naprawdę czuję się bezpiecznie. Na pewno inną optykę mają na to ludzie, którzy utknęli na lotnisku

W drużynie polskiego siatkarza występuje łącznie pięciu obcokrajowców. Wśród nich są m.in. znani z występów w PlusLidze Australijczyk Thomas Edgar oraz Argentyńczyk Manuel Armoa.

Jak przekazuje Wolański, miejscowi zawodnicy zapewniają obcokrajowców, że wszystko jest w porządku.

"Szczególnie osoby, które pracują na co dzień w wojsku i w policji. Jest stan alarmowy, ale wydaje się, że wszystko jest pod kontrolą. Zawodnicy zagraniczni? Każdy z nas ma różne doświadczenia. Niektórzy panikują, niektórzy podchodzą do tego na spokojnie. Ale to indywidualna sprawa i nie ma co winić, każdy wyciąga wnioski i nikt nie może przewidzieć tego, co będzie" - podkreślił polski siatkarz.

On sam na ten moment planuje pozostać nad Zatoką Perską na kolejny sezon. Jak przyznał, ma już tam podpisany kontrakt na następne rozgrywki.

Nad Abu Zabi przechwytywane są irańskie drony STRINGER PAP/EPA

Odłamki pocisków spadły na port w Dżabal Ali w Dubaju, największym mieście Zjednoczonych Emiratów Arabskich STRINGER PAP/EPA

