Polski siatkarz był nadzieją innej dyscypliny. Trenował pod okiem mistrza olimpijskiego

Maksymilian Granieczny dał się już poznać jako ważna część zespołu Biało-Czerwonych. Nastolatek, który doskonale sprawdził się w swoich pierwszych meczach z orzełkiem na piersi, jest nadzieją polskiej siatkówki na przyszłość. Kiedyś zajmował go jednak zupełnie inny sport.

Maksymilian Granieczny trenował pod okiem mistrza olimpijskiego

Trenować sport Granieczny zaczął już w wieku 5 lat - według opowieści mamy był bardzo aktywnym dzieckiem. Ogromny wpływ na jego rozwój, miał zmarły przed kilkoma laty tata, który kochał siatkówkę całym sercem i grał w amatorskiej drużynie. To on zaraził syna miłością do tego sportu.

Wcześniej jednak Granieczny próbował swoich sił w innej dyscyplinie. Trafił pod skrzydła mistrza olimpijskiego i jego ojca, a dziś swojemu rozwojowi w tamtej dziedzinie zawdzięcza swoją sprawność i mniejszą skłonność do kontuzji.

Maksymilian Granieczny trenował gimnastykę sportową

Jak się okazało, pobliski klub gimnastyczny należał do ojca Leszka Blanika, mistrza olimpijskiego z Pekinu i brązowego medalisty olimpijskiego z Sydney. "Akurat w Radlinie prezesem klubu jest ojciec Leszka Blanika. Mistrz olimpijski przyjeżdżał od czasu do czasu i nas obserwował, prowadził zajęcia. W tym wieku nie zdawałem sobie sprawy, jaką osobistością był Leszek Blanik. Teraz wiem, jak wiele zawdzięczam gimnastyce. Jestem bardziej mobilny, rozciągnięty, co zmniejsza ryzyko kontuzji" - mówił w rozmowie ze Sportowymi Faktami WP.

Jak sam przyznawał w innych wywiadach, miał znakomite warunki do tego, by ją trenować - był stosunkowo niski (dziś ma 170 cm wzrostu) i w miarę "wąski". Najlepiej szło mu w ćwiczeniach wolnych na macie. Choć Ludwik Blanik, ojciec Leszka, przyznawał, że Granieczny nie miał takiego talentu jak jego syn, to mógł w gimnastyce osiągnąć wiele. Ostatecznie stał się jednak młodą nadzieją polskiej siatkówki.

