Polski siatkarz bohaterem we Włoszech, to on był najlepszy. Komunikat poszedł w świat

W ostatni weekend rozegrano pierwsze mecze drugiej kolejki siatkarskiej PlusLigi, w której występuje wielu reprezentantów Polski. Kadrowiczów Nikoli Grbicia można oglądać także w lidze japońskiej - z tamtejszymi klubami związali się Norbert Huber i Bartosz Kurek czy tureckiej, gdzie od niedawna swoich sił próbuje Tomasz Fornal. We Włoszech gra z kolei Kamil Semeniuk, który od 2022 roku reprezentuje barwy Sir Susa Scai Perugia.

Perugia sezon ligowy rozpoczęła 21 października od wyjazdowej wygranej (3:1) z True Volley Monza. Pięć dni później podopieczni Angelo Lorenzettiego podjęli z kolei Cucine Lube Civitanova, czyli aktualnego wicemistrza Włoch. Starcie gigantów nie zawiodło, ponieważ kibice śledzący spotkanie w Perugii byli świadkami pięciu setów.

Spotkanie początkowo układało się pod dyktando gospodarzy, którzy triumfowali w pierwszym secie 25:15 w dużej mierze dzięki kapitalnej postawie Roberto Russo. W drugiej partii przyjezdni poprawili skuteczność w serwisie i wygrali 25:22. Trzecia odsłona rywalizacji ponownie ułożyła się pod dyktando Perugii, (25:20), w czwartej z kolei siatkarze Cucine Lube Civitanova ponownie byli górą (25:23) i doprowadzili do tie-breaka.

Kamil Semeniuk bohaterem Perugii. Został MVP hitowego meczu

Po stronie gości kapitalnie spisywał się Aleksandyr Nikołow, który w niedzielnym hicie zdobył aż 21 punktów. W ekipie Lorenzettiego najlepiej punktującym zawodnikiem był Wassim Ben Tera (19 punktów), solidnie zaprezentował się też Agustin Loser (14 "oczek"). Na miano MVP spotkania zapracował jednak inny siatkarz. Mowa o Semeniuku, który w tie-breaku poprowadził swoich kolegów do triumfu.

Piąty set początkowo był wyrównany, gra toczyła się punkt za punkt. W pewnym momencie goście odskoczyli na dwa "oczka" przewagi (9:7), ale Perugia odrobiła straty, a następnie zaczęła uciekać rywalom, ostatecznie triumfując 15:11.

"W ostatnim secie Lube wyszło na dwupunktowe prowadzenie, ale siatkarze Perugii wrócili do gry prowadzeni przez Kamila Semeniuka zabójczo skutecznego w ostatnim secie, skutecznego tak bardzo, że to on otrzymał nagrodę MVP" - relacjonował klub z Perugii na swojej stronie internetowej.

Polski przyjmujący w tie-breaku skończył pięć z siedmiu piłek, zanotował też 40 proc. pozytywnego przyjęcia. W sumie przez cały mecz wywalczył 13 punktów, dokładając solidną cegiełkę do zwycięstwa, które jego zespół przypieczętował po dwóch godzinach i 11 minutach walki. Komunikat, jaki pojawił się po meczu, a który potwierdził wywalczenie przez Semeniuka nagrody dla MVP spotkania, tylko pokazuje, z jak dobrej strony zaprezentował się brązowy medalista ostatnich mistrzostw świata.

Kamil Semeniuk volleyballworld.com materiały prasowe

Kamil Semeniuk IPA Sport/ABACA/Abaca East News

Kamil Semeniuk Marcin Golba/NurPhoto AFP