Polski siatkarz bohaterem boju o finał MŚ. Przyćmił mistrza olimpijskiego

W turnieju rozgrywanym w Bengaluru w Indiach Perugia idzie jak burza. Rozegrała już trzy spotkania, ale nie przegrała jeszcze ani jednego seta . W pierwszym spotkaniu Włosi pewnie pokonali Itambe Minas z Brazylii, a najlepiej punktującym zawodnikiem był Semeniuk. Dzień później, w piątek, zdeklasowali reprezentantów gospodarzy - siatkarze Ahmedabad Defenders w żadnym z trzech setów nie dobili do granicy 20 zdobytych punktów.

Wydawało się, że w starciu z Halkbankiem Ankara może być inaczej. W końcu zespół z Turcji, podobnie jak Perugia, w poprzednim sezonie dotarł do półfinału Ligi Mistrzów - przegrał wówczas z Jastrzębskim Węglem. A przed nowym sezonem do drużyny dołączył Earvin Ngapeth , mistrz olimpijski z Tokio. Okazało się jednak, że Halkbank postawił się włoskim rywalom tylko w jednym secie.

Kamil Semeniuk w wybornej formie. Popis w półfinale

Semeniuk ponownie rozpoczął spotkanie w podstawowym składzie - stworzył parę przyjmujących z Ukraińcem Ołehem Płotnickim. W drugim secie to właśnie mistrz Europy z minionego lata wniósł do dorobku drużyny najwięcej punktów. Skończył cztery z ośmiu ataków, ale ani razu nie popełnił błędu ani nie dał się zablokować. Do tego dołożył punkt serwisem i blokiem, a Perugia po świetnej końcówce partii znów wygrała wysoko - 25:16.