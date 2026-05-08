Polski mistrz świata wznawia karierę. Fani czekali na to 3 lata. Jest komunikat
Mariusz Wlazły zakończył wspaniałą karierę trzy lata temu. Ale nie na zawsze. 42-letni mistrz świata z 2014 roku wraca na parkiet. U boku swego syna zagra w barwach Energi Trefla Gdańsk II. Okazją będzie turniej finałowy o awans na bezpośrednie zaplecze PlusLigi. Rywalizacja toczyć się będzie w rodzinnym mieście utytułowanego siatkarza.
Wydawało się, że największym sukcesem w karierze Mariusza Wlazłego pozostanie wicemistrzostwo globu z 2006 roku. Ale po czteroletniej przerwie wrócił do kadry w roku 2014 i został mistrzem świata. A także MVP turnieju finałowego.
Zaraz potem na dobre pożegnał się z biało-czerwonymi barwami. Klubową karierę kontynuował aż do wiosny 2023 roku. Ogłosił zakończenie przygody z siatkówką jako zawodnik Trefla Gdańsk.
Mariusz Wlazły ponownie na parkiecie. U boku syna zagra o awans na zaplecze PlusLigi
W nadchodzący weekend rozegrany zostanie turniej finałowy o awans do PLS 1. Ligi. W składzie Energi Trefla Gdańsk II zobaczymy 42-letniego Wlazłego. Dla fanów polskiej siatkówki to nie lada gratka.
"Dla byłego reprezentanta Polski będzie to szczególny turniej. Spotkania zostaną rozegrane właśnie w Wieluniu, rodzinnym mieście Mariusza Wlazłego. Tym razem jednak jego obecność będzie miała wyjątkowy wymiar nie tylko sportowy. Doświadczony atakujący wesprze młody zespół jako zawodnik i mentor, pomagając drużynie w walce o spełnienie marzenia o grze na zapleczu PlusLigi" - czytamy w klubowym komunikacie.
Weteran zagra u boku swego syna Arkadiusza. Tego samego, który przed trzema laty zmienił tatę w jego - jak się wydawało - ostatnim meczu w karierze. Nie przypuszczali wtedy, że wystąpią jeszcze kiedyś w jednej drużynie.
- Cieszę się, że mogę być częścią tej drużyny i wesprzeć młodych zawodników w tak ważnym momencie sezonu. W tym zespole jest dużo talentu, charakteru i pasji do pracy. Chcę pomóc chłopakom nie tylko na boisku, ale też swoim doświadczeniem i spokojem w trudnych momentach - oznajmił Wlazły senior w rozmowie z klubowymi mediami.
- Ogromnie cieszę się również, że będę mógł przeżyć ten turniej razem z synem. To coś naprawdę wyjątkowego - dodał.
Triumfatorów turnieju poznamy 10 maja. Do siatkarskiej elity awansują dwa najlepsze zespoły. Oprócz Trefla o promocję powalczą KPS Płock, WKS Wieluń oraz Avia Solar Sędziszów Małopolski.