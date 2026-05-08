Polski mistrz świata wznawia karierę. Fani czekali na to 3 lata. Jest komunikat

Wydawało się, że największym sukcesem w karierze Mariusza Wlazłego pozostanie wicemistrzostwo globu z 2006 roku. Ale po czteroletniej przerwie wrócił do kadry w roku 2014 i został mistrzem świata. A także MVP turnieju finałowego.

Zaraz potem na dobre pożegnał się z biało-czerwonymi barwami. Klubową karierę kontynuował aż do wiosny 2023 roku. Ogłosił zakończenie przygody z siatkówką jako zawodnik Trefla Gdańsk.

Mariusz Wlazły ponownie na parkiecie. U boku syna zagra o awans na zaplecze PlusLigi

W nadchodzący weekend rozegrany zostanie turniej finałowy o awans do PLS 1. Ligi. W składzie Energi Trefla Gdańsk II zobaczymy 42-letniego Wlazłego. Dla fanów polskiej siatkówki to nie lada gratka.

"Dla byłego reprezentanta Polski będzie to szczególny turniej. Spotkania zostaną rozegrane właśnie w Wieluniu, rodzinnym mieście Mariusza Wlazłego. Tym razem jednak jego obecność będzie miała wyjątkowy wymiar nie tylko sportowy. Doświadczony atakujący wesprze młody zespół jako zawodnik i mentor, pomagając drużynie w walce o spełnienie marzenia o grze na zapleczu PlusLigi" - czytamy w klubowym komunikacie.

Weteran zagra u boku swego syna Arkadiusza. Tego samego, który przed trzema laty zmienił tatę w jego - jak się wydawało - ostatnim meczu w karierze. Nie przypuszczali wtedy, że wystąpią jeszcze kiedyś w jednej drużynie.

- Cieszę się, że mogę być częścią tej drużyny i wesprzeć młodych zawodników w tak ważnym momencie sezonu. W tym zespole jest dużo talentu, charakteru i pasji do pracy. Chcę pomóc chłopakom nie tylko na boisku, ale też swoim doświadczeniem i spokojem w trudnych momentach - oznajmił Wlazły senior w rozmowie z klubowymi mediami.

- Ogromnie cieszę się również, że będę mógł przeżyć ten turniej razem z synem. To coś naprawdę wyjątkowego - dodał.

Triumfatorów turnieju poznamy 10 maja. Do siatkarskiej elity awansują dwa najlepsze zespoły. Oprócz Trefla o promocję powalczą KPS Płock, WKS Wieluń oraz Avia Solar Sędziszów Małopolski.

Mariusz Wlazły Piotr Matuszewicz East News

Mariusz Wlazły fot. GRZEGORZ RADTKE / 058sport.pl Newspix.pl

