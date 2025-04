Polski mistrz świata postawił ligę na głowie. 41 punktów, więcej niż reszta drużyny

Dawid Konarski może i nie należał zazwyczaj do pierwszoplanowych postaci reprezentacji Polski, ale przemawiają za nim ogromne sukcesy . Dwa złote medale mistrzostw świata nie wzięły się w końcu znikąd. Do tego doszedł choćby brązowy krążek z kontynentalnego czempionatu. Także w PlusLidze atakujący długo cieszył się zaufaniem ze strony prezesów. Aż nagle po sezonie 2024/25 kompletnie zmienił otoczenie i zamiast przedłużyć kontrakt z PGE GiEK Skrą Bełchatów, przeniósł się do Arabii Saudyjskiej.

I to do nie byle jakiego klubu. Doświadczony zawodnik gra w siatkarskiej sekcji Al-Nassr. Barwy piłkarskiego zespołu z Rijadu przywdziewa Cristiano Ronaldo. "Cristiano zadzwonił do mnie z pytaniem, czy mógłbym dołączyć do klubu, ponieważ chce zacząć interesować się siatkówką. Odparłem: "Czemu nie, skoro chcesz" (śmiech). A tak na poważnie, to czysty przypadek, że trafiłem do klubu właśnie z portugalską gwiazdą - przy wyborze nie kierowałem się obecnością tego piłkarza" - mówił w lipcu 2024 Sarze Kalisz z "TVP Sport".