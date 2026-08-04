Polski mistrz świata podjął decyzję. Jest oficjalny komunikat
Reprezentacja Polski dopiero co wygrała Ligę Narodów i wkrótce zagra w mistrzostwach Europy, ale nie próżnują również polskie kluby. Kolejną kartę w swojej talii odsłonił właśnie PGE Projekt Warszawa. Na kolejny sezon w klubie ze stolicy zostaje Karol Kłos. Mistrz świata z 2014 r. podkreśla, że Warszawa to jego dom. - Podpisanie kontraktu było dla mnie naturalną decyzją - przekonuje środkowy.
PGE Projekt Warszawa w poprzednim sezonie po raz pierwszy dotarł do Final Four Ligi Mistrzów. Turniej w Turynie zakończył na czwartym miejscu, ale lepiej poszło mu w polskiej lidze, gdzie finiszował na trzecim miejscu. A to dało również przepustkę do kolejnego sezonu w najbardziej prestiżowym z europejskich pucharów.
Udział w tych sukcesach miał Karol Kłos. Siatkarz, który z reprezentacją Polski sięgnął po złote medale mistrzostw świata, Europy oraz Ligi Narodów, rywalizował o miejsce na środku z Jakubem Kochanowskim i Jurijem Semeniukiem.
PGE Projekt Warszawa ogłasza kolejnego zawodnika na nowy sezon. Mistrz świata zostaje
W najbliższym sezonie TAURON Ligi Kochanowskiego w klubie już nie będzie - wybrał przenosiny do Aluron CMC Warty Zawiercie - ale Kłos w Warszawie zostaje. PGE Projekt ogłosił przedłużenie kontraktu z zawodnikiem we wtorek 4 sierpnia.
- Doświadczenie Karola jest bezcenne. Doskonale pełni swoją rolę w drużynie, jest zawsze gotowy do gry. To stuprocentowy profesjonalista, który wnosi do zespołu energię i buduje mental w szatni. Idealnie wpisuje się w schemat budowania naszej drużyny. Bardzo cieszymy się, że zostaje z nami w Warszawie - zaznacza Piotr Gacek, prezes PGE Projektu.
Kłos będzie skupiać się tylko na grze w klubie, bo od 2024 r. nie gra już w reprezentacji Polski. Na początku kadencji Nikoli Grbicia w roli selekcjonera "Biało-Czerwonych" występował w kadrze - właśnie z nim u steru, w 2023 r., sięgnął po mistrzostwo Europy - ale po sezonie olimpijskim środkowy w reprezentacji już nie zagrał.
Karol Kłos się nie wahał. "Warszawa to mój dom"
Kłos kontynuuje jednak karierę w klubie - w dodatku z rodzinnego miasta. Sam podkreśla, że zależało mu na grze w Warszawie.
- Warszawa to mój dom, a Projekt to klub, z którym chciałem związać swoją przyszłość na dłużej. Podpisanie kontraktu było dla mnie naturalną decyzją. Znamy swoje cele, mamy kapitalnych kibiców i ruszamy po kolejne sukcesy - zaznacza środkowy.
PGE Projekt ogłosił już wcześniej, że w klubie w przyszłym sezonie zagrają inni środkowi - reprezentant Polski Bartłomiej Lemański i Semeniuk, kapitan ukraińskiej kadry. To z nimi Kłos będzie rywalizować o miejsce w składzie. Wśród nabytków Warszawian na kolejny sezon jest też Aleksander Śliwka, kapitan reprezentacji Polski.
Zespół poprowadzi Włoch Roberto Piazza. Jego pierwszym przeciwnikiem będzie Energa Indykpol AZS Olsztyn. Sezon TAURON Ligi ruszy w drugiej połowie października.