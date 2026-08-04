Polski mistrz świata podjął decyzję. Jest oficjalny komunikat

Damian Gołąb

Oprac.: Damian Gołąb

Reprezentacja Polski dopiero co wygrała Ligę Narodów i wkrótce zagra w mistrzostwach Europy, ale nie próżnują również polskie kluby. Kolejną kartę w swojej talii odsłonił właśnie PGE Projekt Warszawa. Na kolejny sezon w klubie ze stolicy zostaje Karol Kłos. Mistrz świata z 2014 r. podkreśla, że Warszawa to jego dom. - Podpisanie kontraktu było dla mnie naturalną decyzją - przekonuje środkowy.

Karol Kłos drugi z lewej w grupie siatkarzy reprezentacji Polski w czerwonych strojach na tle widowni
Karol Kłos (drugi z lewej) w reprezentacji Polski. Występował w niej od 2009 do 2024 r.Grzegorz WajdaEast News

PGE Projekt Warszawa w poprzednim sezonie po raz pierwszy dotarł do Final Four Ligi Mistrzów. Turniej w Turynie zakończył na czwartym miejscu, ale lepiej poszło mu w polskiej lidze, gdzie finiszował na trzecim miejscu. A to dało również przepustkę do kolejnego sezonu w najbardziej prestiżowym z europejskich pucharów.

Udział w tych sukcesach miał Karol Kłos. Siatkarz, który z reprezentacją Polski sięgnął po złote medale mistrzostw świata, Europy oraz Ligi Narodów, rywalizował o miejsce na środku z Jakubem Kochanowskim i Jurijem Semeniukiem.

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Damian Gołąb

PGE Projekt Warszawa ogłasza kolejnego zawodnika na nowy sezon. Mistrz świata zostaje

W najbliższym sezonie TAURON Ligi Kochanowskiego w klubie już nie będzie - wybrał przenosiny do Aluron CMC Warty Zawiercie - ale Kłos w Warszawie zostaje. PGE Projekt ogłosił przedłużenie kontraktu z zawodnikiem we wtorek 4 sierpnia.

- Doświadczenie Karola jest bezcenne. Doskonale pełni swoją rolę w drużynie, jest zawsze gotowy do gry. To stuprocentowy profesjonalista, który wnosi do zespołu energię i buduje mental w szatni. Idealnie wpisuje się w schemat budowania naszej drużyny. Bardzo cieszymy się, że zostaje z nami w Warszawie - zaznacza Piotr Gacek, prezes PGE Projektu.

Kłos będzie skupiać się tylko na grze w klubie, bo od 2024 r. nie gra już w reprezentacji Polski. Na początku kadencji Nikoli Grbicia w roli selekcjonera "Biało-Czerwonych" występował w kadrze - właśnie z nim u steru, w 2023 r., sięgnął po mistrzostwo Europy - ale po sezonie olimpijskim środkowy w reprezentacji już nie zagrał.

Karol Kłos się nie wahał. "Warszawa to mój dom"

Kłos kontynuuje jednak karierę w klubie - w dodatku z rodzinnego miasta. Sam podkreśla, że zależało mu na grze w Warszawie.

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- Warszawa to mój dom, a Projekt to klub, z którym chciałem związać swoją przyszłość na dłużej. Podpisanie kontraktu było dla mnie naturalną decyzją. Znamy swoje cele, mamy kapitalnych kibiców i ruszamy po kolejne sukcesy - zaznacza środkowy.

PGE Projekt ogłosił już wcześniej, że w klubie w przyszłym sezonie zagrają inni środkowi - reprezentant Polski Bartłomiej Lemański i Semeniuk, kapitan ukraińskiej kadry. To z nimi Kłos będzie rywalizować o miejsce w składzie. Wśród nabytków Warszawian na kolejny sezon jest też Aleksander Śliwka, kapitan reprezentacji Polski.

Zespół poprowadzi Włoch Roberto Piazza. Jego pierwszym przeciwnikiem będzie Energa Indykpol AZS Olsztyn. Sezon TAURON Ligi ruszy w drugiej połowie października.

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Damian Gołąb
Siatkarz w czarnym stroju sportowym z numerem 6 na piersi stoi na boisku, wokół niego pozostali zawodnicy drużyny w trakcie meczu siatkówki, trybuny w tle są częściowo wypełnione kibicami.
Karol KłosPiotr Matusewicz East News
Siatkarz drużyny w białym stroju z numerem 6 na tle siatki sportowej unosi rękę w geście radości podczas meczu, wokół niego pozostali zawodnicy, a w tle widownia i banery reklamowe.
Karol Kłosfot. Piotr Sumara/PLSmateriały prasowe
Zawodnik w czerwonym stroju sportowym z napisem Polska i biało-czerwoną flagą stoi na boisku podczas meczu siatkówki, w tle rozmyte sylwetki publiczności.
Karol Kłos w barwach reprezentacji PolskiMICHAL KLAG/REPORTEREast News


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