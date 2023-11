Polski klub znokautował rywali w pucharach. Reprezentant znów szalał

Projekt Warszawa wykonał zadanie. Początek bez straty seta

Co jednak najważniejsze, Szalpuk poprowadził drużynę do kolejnego zwycięstwa. Dla Projektu mecze w Pucharze Challenge to powrót do rywalizacji na europejskich parkietach po dwuletniej przerwie. To najmniej prestiżowe z europejskich rozgrywek, ale gdyby warszawskiej drużynie udało się zdobyć puchar, z pewnością mogłaby to dopisać do listy największych sukcesów w historii klubu.