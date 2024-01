Aluron CMC Warta Zawiercie w ostatnich tygodniach spisuje się znakomicie. Legitymuje sią aktualnie najdłuższą serią bez porażki w całej lidze. Ostatnia wygrana 3:0 z Exact Systems Hemarpolem Częstochowa była już siódmym zwycięstwem z rzędu.

Do tego wicelider PlusLigi świetnie spisuje się w Pucharze CEV. Drużyna w znakomitym stylu rozbiła w dwumeczu Allianz Milano i jest już w ćwierćfinale rozgrywek. Mimo wszystko w Zawierciu jest jednak problem. To obsada przyjęcia, na którym trener Michał Winiarski ma do dyspozycji tylko trzech zawodników.

Powód? Kontuzja Sama Coopera. Kanadyjski przyjmujący jakiś czas temu doznał kontuzji i wciąż nie jest gotów do gry. Jak poinformował klub z Zawiercia, jego rehabilitacja "jeszcze trochę potrwa". Dlatego na celowniku Aluronu CMC Warty znalazł się inny siatkarz.

Aluron CMC Warta Zawiercie potrzebuje przyjmującego. Prześwietli Thibaulta Rossarda

To Thibault Rossard. 30-letni przyjmujący to zawodnik dobrze znany w Polsce - rozegrał w PlusLidze już 99 meczów.

Francuz w najbliższych dniach przejdzie serię testów medycznych, od których zależy, czy dołączy do naszej drużyny i uzupełni lukę na pozycji przyjmującego ~ napisał w komunikacie zamieszczonym w mediach społecznościowych klub z Zawiercia.

Aluron CMC Warta prześwietli Rossarda, bo w ostatnich sezonach kontuzje mocno utrudniały mu życie. Przez uraz nie dokończył poprzednich rozgrywek w Asseco Resovii - w marcu klub rozwiązał z nim umowę za porozumieniem stron.

Po opuszczeniu z Rzeszowa Rossard nie grał w żadnym klubie. Wcześniej w Resovii występował już w latach 2016-2019. Oprócz tego ma za sobą sezony we Francji, Turcji oraz we Włoszech. Rossard ma również w dorobku medale z reprezentacją Francji - zdobył z nią łącznie cztery krążki w Lidze Światowej i Lidze Narodów. Ostatni to brąz z 2021 roku.

Jeśli ostatecznie trafi do drużyny z Zawiercia, będzie pomagał Bartoszowi Kwolkowi, Patrykowi Łabie i swojemu rodakowi Trevorowi Clevenotowi. Szybko może mieć też okazję do spotkania z byłym klubem. To Asseco Resovia jest bowiem najbliższym rywalem zawiercian w ćwierćfinale Pucharu CEV. Pierwsze spotkanie zaplanowano na 1 lutego. Już w czwartek obie drużyny zmierzą się w PlusLidze.

Thibault Rossard w reprezentacji Francji / volleyballworld.com / materiał zewnętrzny

Aluron CMC Warta Zawiercie ma do dyspozycji tylko trzech przyjmujących. Wśród nich jest Bartosz Kwolek (z lewej) / Piotr Dziurman/REPORTER / Reporter