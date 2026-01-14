Partner merytoryczny: Eleven Sports

Polski klub się uratował, siatkarka bohaterką. Lavarini sobie o niej przypomni?

Damian Gołąb

Oprac.: Damian Gołąb

Siatkarki MOYA Radomki Radom wyrwały awans do kolejnej rundy Pucharu CEV w dramatycznych okolicznościach. W decydującym o awansie "złotym secie" przegrywały z Chorwatkami już 10:14. Odmieniły jednak losy meczu, a pomogła w tym Monika Gałkowska. Atakująca, która w poprzednim sezonie wypadła z reprezentacji Polski, zdobyła aż 23 punkty i została wybrana MVP spotkania. Teraz wraz z koleżankami czeka na rywalki w kolejnej rundzie.

Siatkarka w czerwonym stroju reprezentacji Polski trzyma piłkę do siatkówki, skupiona patrzy w stronę boiska, na jej koszulce widoczne logo sponsorów i narodowa flaga, w tle rozmyte sylwetki kibiców.
Monika Gałkowska wypadła z reprezentacji Polski, ale w europejskich pucharach pokazała dobrą formęMichal Dubiel Reporter

MOYA Radomka Radom rozpoczęła występy w aktualnej edycji Pucharu CEV od dwóch pewnych zwycięstw z drużyną z Ołomuńca i wyeliminowaniu Czeszek z gry. Drugi przeciwnik, Mladost Zagrzeb, okazał się jednak zdecydowanie trudniejszą przeszkodą.

W pierwszym, wyjazdowym spotkaniu siatkarki z Radomia przegrały 1:3. To oznaczało, że u siebie mogą przegrać maksymalnie jedną partię, a do awansu i tak będzie im jeszcze potrzebny dodatkowy, tzw. złoty set.

Zobacz również:

Nikola Grbić
Reprezentacja siatkarzy

Szykują się wielkie powroty do kadry. Nikola Grbić już zapowiada

Damian Gołąb
Damian Gołąb

    Szalony złoty set w meczu Radomki Radom. Dziesięć piłek meczowych dla rywalek

    Polski zespół, od niespełna miesiąca prowadzony przez Piotra Filipowicza - zastąpił zwolnionego po serii porażek Jakuba Głuszaka - rozpoczął realizowanie celu z problemami. Pierwsza partia rewanżu, rozgrywanego przed radomską publicznością, była wyrównana. Radomka ostatecznie zwyciężyła 26:24.

    W drugim secie gospodynie prowadziły już wyraźnie, ale w końcówce Chorwatki odrobiły straty i znów potrzebna była gra na przewagi, zakończona zwycięstwem Radomki 31:29. W trzecim polskie siatkarki w końcu zwyciężyły wyżej, pokonując przyjezdne 25:21.

    Tym samym zrealizowały pierwszą część zadania. Ale do awansu potrzebne było jeszcze zwycięstwo w złotym secie rozgrywanym na zasadach tie-breaka. I to on przyniósł największe emocje.

    Szybko prowadzenie objął w nim bowiem zespół z Chorwacji. Sytuacja Radomki była wręcz beznadziejna - przegrywała 10:14. Rywalki były więc o punkt od awansu. Radomiankom udało się jednak wybronić i doprowadzić do gry na przewagi.

    Zobacz również:

    Julia Szczurowska
    Siatkówka

    Plotki o zmianie obywatelstwa, w Turcji aż huczy o polskiej siatkarce. Ponad 370 tys. wyświetleń

    Jakub Rzeźnicki
    Jakub Rzeźnicki

      Przyjezdne miały łącznie aż 10 piłek meczowych! Polki obroniły jednak wszystkie, a po ataku Moniki Gałkowskiej przyszło przełamanie. Radomka wykorzystała już pierwszą szansę, wygrała 22:20 i to jej kibice mogli świętować awans wywalczony w niesamowitych okolicznościach.

      Monika Gałkowska bohaterką Radomki Radom. Siatkarki czekają na rywala

      Bohaterką spotkania została Gałkowska. Atakująca zdobyła 23 punkty i otrzymała nagrodę dla MVP spotkania. Atakowała z 45-procentową skutecznością, zdobyła po punkcie również zagrywką i blokiem. Takim występem w europejskich pucharach zasygnalizowała, że wciąż stać ją na wiele.

      29-letnia siatkarka w ostatnim sezonie nie znalazła uznania w oczach Stefano Lavariniego i nie otrzymała powołania nawet do szerokiej kadry na rozgrywki reprezentacyjne. Rok wcześniej dla Gałkowskiej zabrakło miejsca w 13-osobowej reprezentacji wybranej przez selekcjonera na igrzyska olimpijskie w Paryżu. To były dla siatkarki trudne chwile, o czym sama opowiedziała w mediach społecznościowych.

      W tym sezonie Gałkowska musiała opuścić kilka meczów TAURON Ligi z powodu urazu. Teraz może jednak znów w pełni pomagać drużynie z Radomia. Rywala w kolejnej rundzie Pucharu CEV Radomianki poznają w czwartek. Będzie nim zwycięzca dwumeczu C.S.O. Voluntari 2005 z VfB SUHL Thuringen. W pierwszym meczu 3:1 wygrały Niemki.

      Zobacz również:

      Kewin Sasak (drugi z prawej) opowiada, jak wpłynęło na niego lato w kadrze
      Reprezentacja siatkarzy

      Był odkryciem Grbicia, a teraz musi sobie radzić. Polski siatkarz jasno o kadrze

      Damian Gołąb
      Damian Gołąb
        MOYA Radomka Radom - Mladost Zagrzeb. Skrót meczu. WIDEOPolsat SportPolsat Sport
        Siatkarki w niebiesko-białych strojach drużynowych stoją na boisku, przygotowując się do kolejnej akcji, za nimi widoczne są puste miejsca na trybunach oraz kilku kibiców obserwujących mecz.
        Radomka Radom awansowała po złotym secie. Na środku Monika Gałkowska, MVP spotkaniaCEV.eumateriały prasowe
        Siatkarki ubrane w oficjalne stroje drużynowe stoją na parkiecie, niektóre z nich z poważnym wyrazem twarzy. Widoczne niebieskie i białe koszulki z logo sponsorów oraz numerami zawodniczek, w tle niewyraźni kibice i trybuny.
        Siatkarki MOYA Radomki Radom. Z nr 12 Monika GałkowskaTomasz Kowalczuk/REPORTEREast News
        Kobieta w sportowym stroju wykonuje ćwiczenie na podłodze hali sportowej, jej dłonie wsparte są na nogach, na twarzy wyraz koncentracji, w tle widoczne elementy wyposażenia hali i bariera z niebieską taśmą.
        Monika GałkowskaVolleyball Worldmateriały prasowe

        Najnowsze

      • Piłka nożna
      • Żużel
      • Zimowe
      • Koszykówka
      • Sporty walki
      • Siatkówka
      • Hokej
      • Piłka ręczna
      • Tenis
      • Motorowe
      • Inne
      • Redakcja