Polski klub potwierdza, wielki trener zakontraktowany. "Cel jest wyznaczony"

Dziewięciokrotni mistrzowie Polski ostatnio są na ostrym zakręcie, ale powoli wychodzą na prostą. Rok temu okazało się, że klub ma problemy finansowe i zalega z płatnościami wobec zawodników. Ze stanowiska prezesa ustąpił Konrad Piechocki i... pieniądze od spółki skarbu państwa się znalazły. Odbiło się to jednak na wynikach - zespół pierwszy raz od 20 lat nie zagrał o medale.

Przed sezonem zbudowano drużynę niemal od podstaw, ale nadal nie spełnia pokładanych nadziei. Wygląda na to, że znów nie zakwalifikuje się do play off. Jest jednak światełko w tunelu, bo udało się poprawić sytuację finansową. Klub pochwalił się nową umową ze sponsorem strategicznym - PGE GiEK i spłaca zobowiązania. Reklama

W przyszłym sezonie ma być jeszcze lepiej. Zastrzyk finansowy pomógł sprowadzić trenera z uznanym nazwiskiem. Cretu zastąpi w tej roli Andreę Gardiniego, który zespół objął w trudnym momencie na początku lutego 2023 roku. Skra postanowiła sięgnąć po jeszcze bardziej uznanego fachowca.

- Po wielu staraniach i naszych rozmowach uzgodniliśmy, że trenerem Skry w następnym sezonie będzie Gheorghe Cretu. Podpisaliśmy z nim umowę na następny sezon. On już buduje koncepcję zespołu i wskazuje nam jak ma być - przyznaje Wiesław Deryło, który funkcję prezesa Skry objął z końcem stycznia. - Jesteśmy wdzięczni, że Andrea Gardini przyszedł do nas w tak trudnym momencie. Potrzebujemy jednak nowego spojrzenia na drużynę. Dlatego postawiliśmy na Cretu.

Gheorghe Cretu ma zaprowadzić Skrę do europejskich pucharów

Z nieoficjalnych informacji wynikało, że rumuński szkoleniowiec będzie mógł liczyć na rekordowy w polskiej lidze kontrakt, ale prezes nie potwierdza tych pogłosek. - Nie wiem, ile zarabiają trenerzy w Turcji czy we Włoszech. Polskie kluby nie chwalą się, ile płacą szkoleniowcom. Wiem za ile zakontraktowaliśmy Cretu i jedyne co mogę powiedzieć to, że mamy umowę na rok. Nie ma w niej żadnej klauzuli przedłużenia, ale chcielibyśmy współpracować dalej, bo to oznaczałoby, że ma sukcesy - podkreśla prezes Deryło. Reklama

W Skrze zrezygnowano z dyrektora sportowego, a drużynę i sztab szkoleniowy ma zbudować właśnie trener Cretu. Już wiadomo, że w drużynie pozostanie Bartłomiej Lemański, a w czwartek Skra potwierdziła, że umowę przedłużył też Grzegorz Łomacz, reprezentacyjny rozgrywający. - Trener musi nam powiedzieć, których zawodników widzi w nowej drużynie. Zobaczymy, jaką drużynę uda nam się zbudować - dodaje prezes Deryło.

56-letni Cretu jako trener był mistrzem Austrii i zdobywcą pucharu tego kraju. Z Zaksą wygrał wszystko, co możliwe - mistrzostwo kraju, Puchar Polski i Ligę Mistrzów. Prowadził też m. in. AZS Olsztyn, Cuprum Lublin, Resovię, kluby rosyjskie, a także reprezentacje Rumunii i Estonii. Obecnie jest też selekcjonerem reprezentacji Słowenii, z którą zdobył brązowy medal mistrzostw Europy. Z Zaksą rozstał się tuż po zdobyciu potrójnej korony.

- Z tego co wiem, w tym czasie na stole miał lepsze oferty z Rosji i Cretu podpisał wstępną umowę - mówi prezes Deryło.

Potem wybuchła wojna, wszystko zostało zablokowane, a trener już odszedł z Zaksy i w Kędzierzynie zakontraktowano nowego szkoleniowca ~ Wisław Deryło, prezes PGE GiEK Skry

Sześć kolejek przed końcem rundy zasadniczej Skra jest na dziesiątym miejscu z pięcioma punktami straty do ósmej pozycji gwarantującej występ w play off. Na dodatek ma trudny terminarz, bo m.in. zagra z czołową trójką Plus Ligi. Reklama

Gheorghe Cretu (w środku) w czasie, gdy prowadził ZAKSĘ / Mateusz Birecki/REPORTER / East News

Gheorghe Cretu ma zostać trenerem Skry / Andrzej Iwańczuk / East News

Wiesław Deryło, prezes PGE GiEK Skry Bełchatów / Skra.pl / materiały prasowe