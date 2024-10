Polski klub poprawia trudną sytuację. Mistrz Europy znów o sobie przypomniał

Siatkarze z Będzina przed sezonem byli skazywani na spadek. Na początku swojej kolejnej przygody w PlusLidze beniaminek radzi sobie jednak nadspodziewanie dobrze. W poprzednim spotkaniu niespodziewanie rozbił Indykpol AZS Olsztyn, przyczyniając się do odejścia z olsztyńskiego zespołu trenera Juana Manuela Barriala . W ważnym meczu z Treflem nie zdołali wygrać, ale i tak dopisał do swojego konta punkt .

Początek spotkania należał do gdańszczan. Szybko wypracowali sobie trzypunktową przewagę, rozgrywający Kamil Droszyński niemal od razu zaczął korzystać w ataku z usług środkowych. Polski rozgrywający cały czas występuje w podstawowym składzie Trefla, gdzie zastępuje mierzącego się z problemami zdrowotnymi Lukasa Kampę . Przy zagrywkach Brandona Koppersa gospodarze sprawnie doprowadzili jednak do remisu 8:8.

Od tej pory ich gra układała się coraz lepiej. Asem serwisowym popisał się Damian Schulz , w trudnych sytuacjach w ataku radził sobie Dominik Depowski , i to MKS prowadził przed ostatnimi akcjami pierwszego seta. Wyrównaną końcówkę wygrali dzięki kapitalnej zagrywce Koppersa. Trener MKS-u Dawid Murek aż padł ze szczęścia na kolana , jego drużyna wygrała 25:23.

Pojedynek mistrza świata z mistrzem Europy: Damian Schulz kontra Jakub Jarosz

Trefl do poniedziałku wygrał tylko jedno spotkanie w PlusLidze . Ale gdańskiej drużynie nie sprzyjał też terminarz, bo aż cztery mecze rozegrała na wyjeździe. Spotkanie w Będzinie było piątym takim meczem, przy tylko jednym u siebie - w dodatku przegranym 0:3 z ZAKS-ą Kędzierzyn-Koźle .

W trzecim secie zanosiło się na zwycięstwo MKS-u. Kiedy ponownie zagrywką "wstrzelił się" Schulz, jego zespół prowadził już 16:13. Straty zmniejszyły serwisy Jarosza i końcówka partii była emocjonująca. To był pojedynek dwóch doświadczonych atakujących, mistrza świata i mistrza Europy. Wygrał go 34-letni zawodnik z Będzina, który zdobył w tej partii aż 10 punktów przy ośmiu punktach 37-letniego Jarosza. I to gospodarze wygrali 25:22.