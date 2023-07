Polska zyskała nie tylko punkty. Siatkarki urosły na naszych oczach

To niezwykle ważne w kontekście walki Polski na kolejnych etapach, zwłaszcza o igrzyska olimpijskie. Przed Polską otwiera się szansa powalczyć o to, co jeszcze nie tak dawno wydawało się nieosiągalne, łącznie z awansem olimpijskim. Wszystko dzięki występowi Polek w Lidze Narodów, w którym doszły one do Final 8 i ostatecznie zdobyły w Arlington w Teksasie trzecie miejsce. To pierwszy medal kobiecej siatkówki w Polsce na imprezie światowej od 55 lat, zatem bardzo duża rzecz.