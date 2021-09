Mistrzami świata Polacy byli bowiem już trzykrotnie - w 1974 roku za czasów Huberta Wagnera, a także w 2014 i 2018 roku. W porównaniu z tymi ogromnymi sukcesami na mistrzostwach Europy wypadają oni dużo słabiej. Co więcej, słabiej niż polskie siatkarki, które złoto na kontynencie miały dwukrotnie - w 2003 i 2005 roku. Polakom natomiast udało się to tylko jeden raz, w 2009 roku.



Z obozu Orłów ME siatkarzy. Polska z brązowym medalem!

Mimo tego, że polska siatkówka męska od kilkunastu lat jest ścisłą czołówką światową i europejską, kolejne próby wygrania mistrzostw Europy kończyły się niczym. Polacy dołożyli do tego złota jedynie trzy brązowe medale w 2011, 2019 roku i tegoroczny.





Medale polskich siatkarzy na mistrzostwach Europy

Reklama

złoto - 2009



srebro - 1975, 1977, 1979, 1981, 1983



brąz - 1967, 2011, 2019, 2021