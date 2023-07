Polska to największa rewelacja roku. Zrobiła gigantyczny postęp

- Bez względu na to, co wydarzy się w ciągu dwóch najbliższych dni, Polska uważana jest za największą niespodziankę rozgrywek LN 2023. Polki rozpoczęły rywalizację jako 10. zespół w światowym rankingu i zanotowały błyskotliwą kampanię, finiszując na pierwszym miejscu rundy zasadniczej oraz po raz pierwszy w historii awansując do półfinału. To wszystko uczyniły bez kapitana i największej gwiazdy - rozgrywającej Joanny Wołosz - napisano.