Polska siatkówka w żałobie. Nie żyje Janusz Kaliński

Michał Chmielewski

Michał Chmielewski

W niedzielę 12 października dotarły do nas bardzo smutne wieści. W wieku 63 lat zmarł Janusz Kaliński - doświadczony, były sędzia szczebla centralnego i kwalifikator Polskiego Związku Piłki Siatkowej.

Janusz Kaliński
Janusz KalińskiPIOTR DZIURMAN/REPORTER / zrzut ekranu Podkarpacka SiatkówkaEast News

W niedzielę na oficjalnej stronie Polskiego Związku Piłki Siatkowej ukazała się informacja o śmierci Janusza Kalińskiego. To bardzo zasłużona postać w świecie siatkarskich arbitrów.

Uprawnienia do sędziowania otrzymał już w wieku 16 lat. Zaledwie po siedmiu sezonach zapracował na awans na szczebel centralny.

Nie żyje Janusz Kaliński. Miał 63 lata

W trakcie kariery był rozjemcą podczas spotkań najwyższych lig, zarówno męskich, jak i żeńskich. W 1998 roku otrzymał klasę państwową. Jego praca nie ograniczała się jedynie do obowiązków boiskowych.

Następnie został kwalifikatorem. Na tej posadzie weryfikował umiejętności młodszych sędziów. Pracę tę zakończył rok temu. Oficjalnie karierę zakończył w 2024 roku. Ostatni raz pracował przy spotkaniu ITA Tools Stal Mielec - Chemik Police.

"Śmierć Janusza Kalińskiego jest ogromną stratą dla całej siatkarskiej społeczności. Polski Związek Piłki Siatkowej składa Rodzinie i Bliskim Zmarłego wyrazy głębokiego współczucia" - przekazał PZPS.

"Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci naszego kolegi Janusza Kalińskiego, człowieka pełnego pasji, zaangażowania i serdeczności" - dodaje w mediach społecznościowych Podkarpacka Siatkówka.

Płonący znicz ustawiony przed figurką aniołka i bukietem białych kwiatów, kompozycja utrzymana w tonacji czarno-białej odwołująca się do zadumy i pamięci o zmarłych.
zniczEryk Stawinski/REPORTEREast News

