Polska siatkarka znów na ustach kibiców. Droga do medalu otwarta

Ostatni mecz rozegrały jednak na własnym boisku i nie zawiodły kibiców. To był koncert zawodniczek Osasco. W pierwszym secie ich rywalki zdobyły zaledwie 15 punktów, w drugim 14, a w trzecim 17. Zwycięstwo gospodyń ani przez moment nie było zagrożone.

Malwina Smarzek z nagrodą, Osasco w półfinale

Do wygranej i awansu walnie przyczyniła się Smarzek. Polska atakująca zdobyła 16 punktów. Nie zachwyciła skutecznością ataków - skończyła 39 procent akcji - ale imponowała w bloku. Zatrzymała w ten sposób rywalki aż sześć razy .

Dobrą formę polskiej zawodniczki docenili kibice. W internetowym głosowaniu to właśnie jej przyznali Troféu VivaVôlei , czyli nagrodę dla najlepszej siatkarki spotkania. Oficjalną statuetkę dla MVP otrzymała klubowa koleżanka Polki Tiffany Abreu , która zdobyła 22 punkty.

Kontuzja tylko wspomnieniem. Malwina Smarzek znów w dobrej dyspozycji

Smarzek wraca do wysokiej formy po niedawnej kontuzji. W tym roku niespełna 27-letnia siatkarka musiała poddać się artroskopii kolana . Wygląda jednak na to, że na najważniejsze mecze będzie w optymalnej dyspozycji.

Do Brazylii Smarzek wyjechała przed rokiem. Poprzedni sezon kończyła w Developresie Bella Dolina Rzeszów , z którym zdobyła srebrny medal Tauron Ligi. Do drużyny z Podkarpacia trafiła z Lokomotiwu Kaliningrad. Rosyjski klub opuściła kilka tygodni po napaści Rosji na Ukrainę.

W przeszłości atakująca grała również we Włoszech oraz w Grupie Azoty Chemiku Police, z którym dwukrotnie zdobywała mistrzostwo Polski. Przez kilka sezonów Smarzek była też podporą polskiej kadry. W ostatnim sezonie zabrakło jej jednak w drużynie, która dotarła do ćwierćfinału mistrzostw świata. Najpierw siatkarka poprosiła o wolne na czas Ligi Narodów. Później selekcjoner Stefano Lavarini nie zdecydował się na włączenie jej do kadry na mundial.