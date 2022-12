Conegliano od początku sezonu jest w znakomitej formie. Drużyna pokazywała to we Włoszech i w Lidze Mistrzyń, teraz udowodniła klasę w tureckiej Antalyi. Wygrała w KMŚ komplet czterech meczów, w tym ten najważniejszy .

Konfrontacja z VakifBankiem miała być pojedynkiem dwóch atakujących - Isabelle Haak i Paoli Egonu. Przed rozpoczęciem tego sezonu zamieniły się miejscami. Szwedka trafiła do Włoch, Włoszka do Turcji. W pierwszym secie finału więcej punktów zdobyła Egonu, ale to Conegliano wygrało pewnie, 25:18.