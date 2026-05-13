Polska siatkarka zawiesiła karierę. Teraz podzieliła się radosną nowiną

Amanda Gawron

Klaudia Groffik z sezonie 2025/2026 nie pojawiła się na siatkarskich parkietach, a wkrótce potem stało się jasne, że karierę 30-latka zawiesiła z powodu ciąży. Teraz wreszcie podopieczna Stefano Lavariniego doczekała się - jak poinformowała za pośrednictwem mediów społecznościowych, dziecko jej i Bartosza Groffika przyszło już na świat. Płeć i imię pociechy sportsmenka postanowiła jednak zachować w tajemnicy.

Klaudia Groffik (z lewej), Joanna Wołosz, Malwina Smarzek

Klaudia Groffik (z domu Alagierska) to postać doskonale znana fanom polskiej siatkówki. Z reprezentacją sięgała m.in. po brąz Ligi Narodów 2024, znalazła się także w kadrze Stefano Lavariniego na XXXIII Letnie Igrzyska Olimpijskie w Paryżu. Z tej imprezy "Biało-Czerwone" wróciły co prawda bez medalu, jednak warto podkreślić, że na igrzyska wróciły wówczas po 16-letniej przerwie. Wcześniej bowiem Polki po raz ostatni miały okazję zaprezentować się na olimpijskiej arenie w 2008 roku w Pekinie.

Kiedy ogłoszono, że siatkarka w sezonie 2025/2026 nie pojawi się na siatkarskich parkietach, wszyscy kibice byli bardzo zaskoczeni. Wówczas tłumaczono, że zawodniczka zdecydowała się zawiesić karierę z "powodów rodzinnych", a wkrótce potem stało się jasne, że przygotowuje się ona do znacznie ważniejszej roli - matki.

W ostatnich latach w życiu podopiecznej Stefano Lavariniego sporo się działo. W 2022 roku siatkarka wyszła za mąż za Mateusza Szczepaniaka, jednak związek ten nie przetrwał próby czasu i niedługo później doszło do rozwodu. W 2025 roku Alagierska po raz kolejny powiedziała "tak", tym razem Bartoszowi Groffikowi, a więc trenerowi przygotowania fizycznego. W styczniu zakochani ujawnili, że ich rodzina wkrótce się powiększy, a teraz 30-latka poinformowała kibiców o powitaniu na świecie swojego pierwszego potomka. Na Insta Stories siatkarka zamieściła relację, na której pochwaliła się fotografią z widocznymi nóżkami dziecka.

Klaudia Groffik została mamą

Zawodniczka klubu ŁKS Commercecon Łódź nie ujawniła płci ani imienia swojej pociechy. Czy w najbliższym czasie siatkarka zdecyduje się uchylić rąbka tajemnicy? Na odpowiedź będziemy musieli jeszcze poczekać.

Klaudia Groffik (z domu Alagierska) w reprezentacji Polski. Po lewej Joanna Wołosz
Klaudia Groffik, z domu Alagierska ( z numerem 3) w reprezentacji Polski
Klaudia Groffik
